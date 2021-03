Bjurman: Lyckliga Maj som får samlingen med vinylskivor

NEW YORK. I 37 år har jag suktat efter Hasses samling med vinylsinglar; lagt ekonomiska bud, försökt muta och smickra, bönat och bett.

– Du lyssnar ju aldrig på de där skivorna, är det inte lika bra att jag får köpa dem så jag kan stila för folk med coolaste singelsamlingen i stan, vädjade jag ånyo så sent som när vi högg in på hästräkor i Torsång sommaren 2019.

Till svar fick jag som vanligt en skeptisk liten harkling och en utläggning om hur han och Berra och Janne Jacobsen plöjde Londons skivaffärer på 70-talet och vad affektionsvärde är för ett fenomen.

Och nu ger jag upp. Här om månaden blev Hasse nämligen morfar, till lilla Maj, och som han sedan dess strålar av glädje inser jag det lönlösa i att hoppas på att jag någonsin får lägga vantarna på dyrgriparna med Undertones, Xdreamysts, Christie, The Clash, Johnnie Allen (jo, karln har ”Promised Land” som original-45:a!), Inmates och The Jam.

Dem kommer naturligtvis Maj få en dag.

Lyckliga hon.

Det var våren 1984 jag först fick vittring på de aktuella singlarna – och all annan magnifik vinyl i trean uppe på Trumpeten. Hasse hade då precis sagt upp sig från tjänsten som svetsare i Domnarvet för att förverkliga drömmen om att jobba som fotograf och tagit anställning hos Borgströms, firman som ombesörjde fotojournalistiken åt Borlänge Tidning. Där, på BT-redaktionen, gick jag redan i tonåren som barn i huset och vi förenades snabbt i en brinnande fäbless för salt rock ’n’ roll, såg till att få göra alla musikjobb ihop och inte för att jag förstår hur den tolv år äldre snajdaren från andra sidan älven stod ut med att ha en 17-årig valp snorande runt byxbenen hela tiden, men efter en resa i Hasses rostiga gamla Amazon till Göteborg, för en Dylan-konsert på Ullevi, just 1984 blev vi verkligen kompisar. Sedan tillbringade jag nästan all ledig tid i Trumpeten-lägenheten och bandade allt i guldgruvan till skivsamling på Maxell-kassetter, ofta långt in på nätterna. Igen: Jag förstår inte hur han stod ut…

Än idag är Hasse en av mina allra närmaste och kära vänner. Ja, mer än så. Han har i högsta grad varit med och uppfostrat mig, lärt mig hur man uppför sig och sett till att det blivit i alla fall lite pli på valpen som gläfste i hasorna på honom på 80-talet. Vi ses inte särskilt ofta nuförtiden, jag bor ju här borta och pandemin envisas med fortsätta så det går fortfarande inte att resa över Atlanten på önskvärt sätt, men när vi väl träffas är det på klassiskt Borlänge-vis som att ingen tid alls gått sedan senast. Så fungerar det ju med oss från Tunaslätten.

Till sommaren ska jag under alla omständigheter hem en sväng, det får vara hur det vill, och jag kan inte vänta på att ta en fika med morfar Eriksson.

Då finns ju också chansen att jag åtminstone får titta på de där singlarna…

PLUS

Steve Almaas – Everywhere You’ve Been (Album)

– Det bästa vår vän Ingemar på Folk & Rock gett ut, och det säger inte lite. Hela albumet är späckat med lysande, lätt country-kolorerad gitarrpop.

MINUS

Daft Punk lägger av (Några veckor gammal nyhet)

– Skandal. Som om Brage, Leksand, solen och alla som tillverkar glass lade av.