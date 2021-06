Bjurman: Krönikör som vill slippa grå långtråkig vardagslunk

En bedövande mjältsjuka tar över hela min tillvaro, jag blir vemodig och sorgsen som en hel George Jones-ballad.

Riktigt vad det är för slags åkomma vet jag inte, men den har följt mig genom livet.

Redan som liten knatte tyckte jag det var tyket dagen efter mammas och pappas stora balunser, som när de fyllde 40 respektive 50 på 70-talet. Inte av samma anledning som de vuxna, jag höll mig intelligent nog till Zingo på den tiden och var bara dyster över att det åter tilläts bli grå, strävsam vardag efter såna grandiosa glädjestunder.

Och nu sitter jag här igen, efter en rungande skiva, och gnyr.

Likadant var det efter tonårens partyn. Det grannen Johan Lång och hans radarpartner Ola Östergren – sedermera känd som Islingby IK:s egen Serik Johansson – arrangerade på Slingergatan på nyårsafton 1979 tog det veckor att komma över för min del. Jag, som var några år yngre, rände oavbrutet i Johans och Olas hasor på stan i fåfäng förhoppning om att vi skulle träffa några av de andra coola festdeltagarna och tillsammans med dem åter ta emot ett nytt årtionde till tonerna av Cheap Tricks ”I Want You to Want Me”.

Min egen minst sagt ystra 30-årsskiva på Odd Fellow i samma stad många år senare lämnade mig i samma melankoli – för att inte tala om 50-årsditon här i New York alldeles nyligen (nåja…).

Och nu sitter jag här igen, efter en rungande skiva, och gnyr. Det tar över ett dygn innan jag städar undan glas och flaskor och shakern från Palm Springs som jag gjorde så god vodka lime i. Som om Mark och Vanessa och Malin och Emelie och Ash och Johan och Darielle och Thomas liksom skulle komma tillbaka bara spåren av vår backanal består ett tag.

Att jag firar nästan alla högtider på lokal beror alltså inte bara på att jag, som de flesta i New York, bor litet och har begränsade möjligheter ta emot månghövdade skaror gäster. Det är för att slippa de här efterdyningarna. Som förr gick att parera någorlunda genom att haka på de verkliga festprissarna, de som fortsatte på Pub Mysen även fast det hade råkat bli söndag, men det orkar man inte i min ålder.

Det går emellertid inte att låta bli att ha kul bara för att det efteråt känns moloket att Johan Eriksson från Skräddarbacken inte sitter kvar i soffan med ett glas vitt och skrockar.

Istället får man ordna ny fest och se till att det är kul hela tiden – och att Johan bokstavligen pendlar till soffan.

Det är ju det som är tricket. Det ska alltid vara galej och aldrig långtråkig vardagslunk.

Då får det bedövande efter-festen-vemodet aldrig fäste.

Per Bjurman

PLUS

Stanley Cup-final (Årlig höjdpunkt)

– Det roligaste på hela året har börjat. Stanna upp någon natt och titta, jag lovar att det är värt det.

MINUS

Fortsatta restriktioner för flyg över Atlanten (Elände)

– Det ska inte få vara så här…