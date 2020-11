Björn vägrar ge upp – kämpar för 94-åriga biokedjans överlevnad: ”Lampan ska fortsätta lysa”

1926 startade Björn Wallgrens farfar Gunnar Wallgren det som i dag är Björn Biografer. Ett år som skulle krönas med klartecken för nya salonger i Ludvika har i stället blivit det kämpigaste i företagets 94-åriga historia.

– Fortsätter det så här klarar vi oss till sommaren. Sen finns vi nog inte mer, säger Björn Wallgren.

Det konstaterandet kommer efter en period där man ändå haft hyfsad snurr på verksamheten.

– Tar vi Sandviken som exempel så hade vi under höstlovet bara en nedgång med fem procent jämfört med förra året. Så när vi har film att visa vill folk komma.

Sverige gör allt för att knäcka kulturen. Men att flera hundra är inne på Ica Maxi är inga problem...

Då tillät restriktionerna max 50 personer per salong. Sedan i tisdags är den gränsen sänkt till åtta. Ett nytt, hårt slag mot landets biografer. Att göra som Filmstaden och stänga tillfälligt är dock inget som Björn Biografer överväger.

– Stänger vi är det precis som att vi ger upp, så nu kör vi på helgerna för att lampan ska fortsätta lysa. Försvinner all film är det så – men det ska inte bero på oss att vi stänger, säger Björn Wallgren och sneglar avundsjukt på grannlandet Danmark.

Där är publiktaket 500 och under hösten har ”Druk”, med Mads Mikkelsen i huvudrollen, lockat till hela 775 000 biobesök.

– Så Sverige gör allt för att knäcka kulturen. Men att flera hundra är inne på Ica Maxi är inga problem...

Björn Wallgren får här medhåll av Peter Fornstam, vd för biokedjan Svenska Bio. Den senare menar att de nya, hårdare restriktionerna mot biograferna är signalpolitik.

– Åtta personer i en biosalong är inte hållbart. Jag tycker att man slänger oss under bussen, säger han till TT.

Mitt under samtalet plingar det till i Björn Wallgrens mejlkorg. Årets stora juldagspremiär ”Se upp för Jönssonligan” kommer inte att visas på bio. I stället får filmen exklusiv premiär på C More.

– Du ser, det pendlar hela tiden. Det här var ett otroligt hårt slag, men vi måste försöka se positivt framåt. Släpper allt blir 2021 väldigt intressant, med hur mycket film som helst att visa.

Att bedriva verksamhet på lite bidrag går inte i längden.

Bland annat har den nya Bond-filmen ”No time to die” och ”Top Gun: Maverick”, som båda skulle haft biopremiär i år, flyttats till nästa år.

Ett visst stöd för att hålla verksamheten på fötter har biografägarna kunnat hämta från kulturdepartementet. De slantarna räcker dock inte långt.

– Det har varit en liten livlina, men det är ju trots allt inga riktiga pengar. Att bedriva verksamhet på lite bidrag går inte i längden.

Några eftergifter från Björn Biografers hyresvärdar, bland andra Ludvika kommun, har inte realiserats än.

– Vi har inte kommit till någon uppgörelse, men vi håller på och förhandlar med alla över hela linjen, säger Björn Wallgren och skickar en känga i riktning mot regeringen.

– Vad som är fiffigt är att de inte har beordrat oss att stänga. Gör de det blir det force majeure och då kan vi sluta betala. Men så länge de inte förbjuder oss inträder ju aldrig det.

Gällande satsningen på fler salonger i Ludvika så väljer Björn Wallgren att ligga lågt efter sommarens rabalder, där en kritikstorm omkullkastade planerna på biodukar i Folkets hus festsal.

– Tyvärr kostade projekteringen oss otroligt mycket pengar, men jag ger mig inte. Något måste vi göra, för det går inte att driva bio i dag med bara en duk.

Fotnot: Gränsen på max åtta personer vid allmänna sammankomster gäller fram till den 22 december, men kan komma att förlängas.