Björn Dixgård i stor intervju om På Spåret, Gustaf Norén och nya skivan: "Jag är inte intresserad att göra pr för min egen person"

Det har varit några turbulenta år för Mando Diao som började med att Gustaf Norén lämnade bandet 2015.

Sedan dess har ett album släppts, turnéer genomförts, bandet har bytt skivbolag två gånger och sångaren Björn Dixgård har åkt på över en halv miljon i skatteböter.

Nu släpps bandets andra album efter uppbrottet. På den nya skivan "Bang" som släpps den 18 oktober har soundet blivit mer renodlat än på förra skivan the good times, som tog ut svängarna åt både disco- och soulhållet. "Bang" är och rakt rockalbum där tunga beats och gitarriff får stå i fokus.

– Det känns jäkligt bra, det brukar vi jämnt säga förstås, men det gör det. Jag känner i själen att vi har följt vår vision från a till ö.

Vilket är?

– Visionen är rockmusik såklart, vi kände det under turnén, vi fick upp ögonen för gitarriff igen, framförallt jag och Jens. Vi sågs när vi hade tid och gjorde såna låtar, när vi hade tio stycken spelade vi in det. Just den känslan litar vi på klockrent. Good times var svårare, den var mer spretig och den var lite jobbigare att göra efter en separation.

Mando Diaos musik har skiftat genom åren, från indierock, till svenska visor, till discobetonat. Valet att göra en rak skiva denna gång var enkelt menar Dixgård.

Jag tog en promenad i skogen och upptäckte att jag inte är sur på Gustaf längre.

– Vi tänkte mer på det nu, att faktiskt göra ett albumkoncept. Varför ska man annars göra ett album? Textmässigt ville vi på den här skivan försöka vara så ärliga som möjligt också, mycket är mina och Jens existentiella tankar om livet, saker man har varit med om. Det är mycket självbiografiskt, blandat med rock n roll floskler.

Förr i tiden menar Björn att det var han och Gustaf som hade visionerna, nu är hela bandet inblandat även om det är mest Jens och Björn som har skrivit låtarna denna gång.

– Vi bor i samma stad, så det föll sig så. Min favoritlåt just nu, "Bang your head", där sa vår trummis Patrik att han kände han hade några grymma låtar i sig. Då drog vi till Berlin och skrev. Vi kom på den på tio minuter så var den klar, det är ofta de låtarna som är bäst. "Strövtåg i hembygden" skrev jag på tio minuter också. De låtar som inte är bra, såna har man ju gjort, som "If I leave you" från Hurricane bar skivan, jag satt med den låten i tre dagar. Det blev inget bra. Den kommer vi aldrig spela kan jag säga.

Ni satsar på en rockplatta, ändå är genren inte i ropet längre och det är hiphop och pop som dominerar stort idag, hur tänker ni runt det?

– Jag vet att det är som du säger, speciellt på Spotify. Men vi märker när vi reser runt att mängden publik eller intresset för oss inte har försvunnit. Det känns som 2005, folk uppskattar musiken. Det sista vi ska göra är att anpassa oss till klimatet, det går aldrig att tänka ut, då kan jag lika gärna lägga ner allt musicerande, man måste vara sann mot sig själv.

På sensommaren spelade Mando Diao ihop med The Hives och The Sounds på Dalhalla i Rättvik inför en utsåld arena, två kvällar i rad. En erfarenhet som gav blodad tand. Det kunde har blivit något mer än bara en spelning ihop också menar Björn.

– Det är fruktansvärt kul att göra saker ihop med andra, det är alltid roligt med fler. Jag vill gärna göra mer av det. Vi hade tankar runt det, men vi hann inte nu. Men jag tycker definitivt om musikaliska möten. Det blev två magiska kvällar.

Det var andra gången bandet spelade på Dalhalla, är det en favoritarena?

– Det är alltid speciellt. Man får alltid stora skälvan när man kommer ner dit, det är fruktansvärt episkt, man får existentiella nervositetskänslor, men det släppte för mig i andra låten. Det kändes att det var sjukt bra respons.

Direkt efter skivsläppet drar Mando Diao iväg på turné i Malmö, Göteborg och Stockholm för att sedan åka på turné utomlands. Det har blivit 1500 konserter i 30 länder under bandets karriär.

Efter nyår hoppas Björn att det blir fler spelningar i Sverige, förhoppningsvis med ett dalastopp, sannolikt med en publik i alla åldrar.

– Jag hade inte trott när jag var 20 år att det skulle bli så brett spann på vår publik som vi har nu, det är folk från 15 till 85 år på våra gig, ja kanske ännu äldre. Det är magiskt att ha den bredden.

Och det är mycket tack vare Infruset?

– Ja. Det är den mest klockrena visionen vi har haft. Vi hade inte kunnat räkna med vad som skulle bli, inte den framgången heller. Infruset ligger mig extremt varmt om hjärtat. Fröding hade glasklar koll på sitt liv på nåt sätt.

Inspelningen av Infruset är den enda gången bandet har valt att sjunga på svenska i sin karriär. Det kan ske igen i framtiden enligt Björn.

– Det är ännu lättare att knyta an, engelska är ändå andraspråket och i vissa låtar på engelska kan det vara svårt att göra det. På svenska känner man varenda ord. Vi måste göra mer grejer på svenska, vi spelade in en låt faktiskt förra veckan.

Både du och Gustaf sjunger fortfarande låtar från Infruset på era respektives konserter. Är det fortfarande ingen kontakt er emellan?

– Jag har väl landat så att jag inte går och är förbannad på Gustaf. Det har gått fruktansvärt fort för oss efter uppbrottet, det har varit extremt mycket också. Man behöver stanna upp och reflektera, det är viktigt. Jag tog en promenad i skogen och upptäckte att jag inte är sur på honom längre.

Många av såren är läkta nu enligt Dixgård. Man kan inte gå runt och vara för arg menar han.

– Jag hoppas han har det bra. Vi har inte stött på varandra och inte pratat heller, så tiden får utvisa om någon av oss får ett kall, det gäller bandet också.

Menar du, rent hypotetiskt och om alla i bandet vill, att det finns chans till ett samarbete i framtiden?

– Så kan man beskriva det. Att uppbrottet skulle ske hade jag inte kunnat tänka mig för tio år sen, så precis som uppbrottet kom plötsligt vet man inte vad som händer i framtiden. Vi har bra kontakt med Mats och Samuel. Egentligen finns det ingenting som säger att vi inte kan ha det med Gustaf också.

Mando Diao är inte bara aktuella med en ny skiva och turné, de har också tillsammans med tre andra artisterfått förfrågan att vara husband i folkkära tv-programmet På Spåret, och tackade ja utan att tveka.

– Det är hur kul som helst och en jättebra chans att göra covers som vi sällan gör annars. Jag har varit där själv med Augustifamiljen och sjöng för fyra år sedan. Så jag kunde peppa de andra. Nu får vi vara husband och välja gästartister, det är helt perfekt.

Det är inte fel att medverka för delar av er målgrupp heller?

– Vi gör det här främst för att det är så kul, sen vet vi hur stort bruset är så klart, det krävs lite planerande för att synas. Men om det ska handla om att bara göra pr för sig själv, då signar jag ut. Jag är inte intresserad att göra pr för min egen person.

Det är inte enbart låtskrivande och inspelningar som har funnits i Dixgårds tankar.

Sångaren åkte på en skattesmäll från Skatteverket förra året där de krävde att han skulle betala en halv miljon i skatteböter efter en överföring av kapital till sin frus företag, som han gjorde 2012.

Dixgård menar att media har gjort det mer dramatiskt än det är.

– Jag är inte direkt en ekonom, därför har jag haft en stor redovisningsbyrå som hjälper mig driva mitt bolag. Byrån tyckte att jag skulle göra en aktieutdelning. Jag och min fru frågade tre gånger om man verkligen kan göra så här. "Ja det var fullt lagligt och inget skatteskyldigt" svarade byrån, så till slut gick jag med på det. Men efter några år visade det sig att skatteverket inte gick med på det.

Byrån har drivit ärendet och överklagat i flera instanser, men det har inte gått igenom.

– Det är inget som jag själv har drivit, när det där dök upp så betalade jag det, för mig var det inget dramatiskt, jag gillar att betala skatt och man ska göra rätt för sig. Byrån har bett om ursäkt, och jag kommer att byta byrå, man vill inte behålla en som ger dåliga råd. Men självklart har man ett personligt ansvar också.