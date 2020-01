Björn Biografer lämnar Vansbro – Men kommunen köper utrustningen: "Vi har haft vissa kontakter och hoppas på en lösning"

En nära nog fullsatt salong hade bänkat sig den 6 januari för filmen "En del av mitt hjärta", baserad på Tomas Ledins låtar. Det blev också Björn Biografers sista film i medborgarhusets pampiga teatersalong.

– Biljettintäkterna som kommit in har räckt till maskinist och kassapersonal. Men det finns fortfarande kostnader i verksamheten som vi inte klarar av då vi nu tvingas betala fyra gånger mer skatt på intäkterna, säger Björn Wallgren.

Orter med mindre än 25 000 invånare har möjlighet att få ekonomiskt stöd till bioverksamhet från Filminstitutet.

– Problemet är att de stöden är väldigt inriktade på investeringar. Men har man en enda salong på en ort som Vansbro så kan man ju inte investera i all oändlighet när man redan har uppdaterat all utrustning. Jag tycker att det borde räcka med att vi finns och håller bion igång som en samhällelig service för att kunna ta del av stödet. Som det är nu blir det ju helt absurt. Ska vi behöva köpa en till popcorn-maskin som vi inte behöver för att få stöd?

Björn Wallgren har inte heller sett att besöksantalet i Vansbro haft någon större nedgång. Han tror inte heller att hemmens allt större tv-skärmar med HD-upplösning och surroundljud får den tilltänkta biopubliken att stanna hemma i soffan.

– Nej, inget har genom året visat på det. Att gå på bio är också viktigt rent socialt. Under julhelgerna visade vi Sune - Best man, Frost 2, nya Star Wars-filmen och En del av mitt hjärta här i Vansbro och lockade strax under två tusen besökare. Det är en otroligt bra siffra.

Medhåll får han också av filmkonsulenten Tobias Ingels från Film i Dalarna. Tobias uppdrag är att främja möjligheten att visa film i hela länet och han beklagar naturligtvis att Vansbro nu blir utan bio.

2019 har varit ett bedrövligt år för svensk film, det visar inte minst Guldbaggegalan

– Tyvärr har stöden från filminstitutet inte täckt upp de minskade intäkter som momshöjningen gett. Storstäderna har klarat sig bra där man har kunnat ta ut högre biljettpriser men det är betydligt svårare på landsbygden, säger Tobias Ingels.

Både han och Björn Wallgren efterlyser också bättre svensk film.

– Svensk film lockar betydligt fler besökare och 2019 har varit ett bedrövligt år, det visar inte minst Guldbaggegalan där i stort sett alla prisade filmer är helt okända för den stora publiken, säger Björn Wallgren.

Nu ser det dock framtiden inte helt nattsvart ut för bion i Vansbro.

– Vi har köpt loss all utrustning av Björn Biografer och har väl en förhoppning om att någon ska vilja starta upp bion igen, säger kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking.

– Beskedet att bion skulle läggas ner blev som en katalysator för oss och har lett till att vi nu ser över möjligheten att få igång mer verksamhet i hela huset. Vi har ju mycket personal igång samtidigt i caféet, biblioteket, simhallen och i bion som kanske skulle gå att samordna. Vi har också haft vissa kontakter med intressenter som hört sig för om bion, säger Olle Wiking.

Björn Wallgren är inte heller främmande för att hjälpa den som vill starta bion genom sina kunskaper från många år i branschen.

– Jag känner att det finns ett engagemang och även om vi inte vet när det kan bli någon filmvisning så står i alla fall dörren till salongen på glänt, säger Olle Wiking.

Fotnot: De livesända operaföreställningar som brukar visas i Teaterföreningens regi påverkas inte av biografens nedläggning.