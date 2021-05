Birger Nylén: Landshövdingen räddade Chuck Berrys konsert

Den 20 juli 1990 uppträdde rocklegenden Chuck Berry på Orsa flygfält inför en jättepublik.

Konserten blev av tack vare två personer, landshövding Lilly Hansson, och arrangören Bosse Wallin. ”Utan landshövdingens ingripande hade det inte blivit något. Länspolismästaren sade nej, men Lilly Hansson körde över honom”, berättar Bosse Wallin.

Bosse var ansvarig för artistbokningarna på Folkets Park Skeer och Ångbåtsudden när han fick ett telefonsamtal från artistförmedlaren Jörgen Viking. Bosse hade skapat ett kontaktnät bland förmedlarna sedan tiotalet år tillbaka. ”Viking frågade om jag var intresserad av att boka Chuck Berry, som planerade Europaturné. Jag blev paff först, men tyckte det lät spännande. Både Skeer och Ångbåtsudden var dock för små för en sådan konsert”.

Bosse kontaktade Custom Car Club som skulle arrangera dragracing i juli. CCC:s styrelse tände till och datum spikades. Kontraktet med Chuck Berry formulerades, OKQ8 tryckte upp 10 000 biljetter. Intresset för evenemanget var minst sagt stort. Länspolismästaren ansåg dock att kombinationen rock och motorfest var vansklig ur ordningssynpunkt. Lilly Hansson tyckte annorlunda och det blev ståhej. Evenemanget skulle bli det största som hänt i Orsa. ”På kvällen innan konserten kom DN upp med en helikopter. Dom intervjuade mig i 10 minuter och flög iväg till Stockholm. Utan Lilly Hanssons ingripande hade dom aldrig kommit”.

Bland annat skulle Berry ha en stjärna på dörren till sitt omklädningsrum, märkt "Exclusively för Chuck Berry use"

Det blev en enorm PR. Konsertområdet inhängnades med staket lånade av Vasaloppet. En stor scen sattes upp. Bosse lånade en racingbuss att ha som loge.

Han gick igenom Chuck Berrys "önskelista", utöver de 39 500 dollar, vilka skulle betalas kontant hade Chuck Berry en så kallad "rider", som innehöll mängder av detaljer. Bland annat skulle Berry ha en stjärna på dörren till sitt omklädningsrum, märkt "Exclusively för Chuck Berry use". Däremot förekom ingen alkohol, vilket det pratades om.

Chuck Berry och hans sällskap skulle disponera en vit Mercedes 420. Arrangören skulle reservera och betala ett första klassens hotellrum. ”Det blev Kungshaga. Chuck Berry, som var lång, skulle där ha en säng på 180x210. Han hade en massa krav och jag var ganska nervös för om inte allt följdes till punkt och pricka skulle han ställa in. Men allt fick godkänt och rocklegenden stod på scenen vid utlovad tid”.

Enligt kontraktet skulle Jörgen Viking anlita lokala kompmusiker till världsartisten. Mats Östensson från Mora fick jobbet som trummis. Viking hade hört honom spela bland annat i Sky High och visste att Mats höll måttet. Mats fick kontrakt på fyra spelningar i Sverige och Finland. ”Första spelningen var i Junsele och satt och tänkte, Johnny B Goode har man spelat hundratals gånger, nu sitter lilla jag här och spelar låten med självaste Chuck Berry, som skrivit den”.

Men det var ingen enkel uppgift Mats fick. Världsartisten var lynnig. I Italien sparkade han hela bandet. Det blev katastrof. Någon repning var det förstås inte tal om. Ingen låtlista heller. ”Chucken körde igång och det var bara att hänga på. Han försökte lura mig i Let it Rock. Helt plötsligt stampade han av låten. Efter några sekunder satte han igång igen och sjöng "The said the joint was rockin". Jag fattade att det var Around and around och hängde på direkt, då vände han sig om och kollade”.

Efter spelningen i Orsa skulle följet till Finland för konsert. ”Det var knepigt att hinna i tid för Chuck Berry hade fastnat för Kungshaga och utsikten över Orsasjön. Vi åker härifrån så sent som möjligt. Jag älskar det här stället”, sa Chuck Berry.

Bosse Wallin har kvar originalkontraktet och avslöjar att det ekonomiska höll med marginal. ”Vi hade rott allt i hamn redan innan konserten. Det hade kunnat få regna”.

Birger Nylén