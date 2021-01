Birger Nylén: Brottsofferjouren verkar i det tysta

Brotten handlar om grov våldtäkt, våldtäkt, sexuellt ofredande, grov misshandel, misshandel, olaga hot, stöld. bedrägerier, romansbedrägerier och skadegörelse. Bakom varje rubrik finns människor som farit illa.

2020 hade Brottsofferjouren Norra Dalarna 112 ärenden. Endast ett fåtal blev omnämnda i tidningen.

Brottsofferjouren är så hårt omgärdad av sekretess, för att skydda offren, att den både hindrar publicitet, utbetalning av stöd från kommunerna och rekryteringen av nya medlemmar.

- Många vet inte ens vad vi är om man inte är direkt involverad. Det är inte många politiker som vet detta, säger Brottsofferjouren Norra Dalarnas ordförande Ulf S Wallin.

Medlemmarna/volontärerna har avgett tystnadslöfte.

- De ärenden vi får till handläggning får inte berättas för någon som inte tillhör vår organisation eller genomgått utbildning som stödperson. Vi får heller inte diskutera ärendena inom vår organisation, utan det är endast den volontär som har hand om ärendet som får känna till det.

Den första brottsofferjouren i Sverige startades i Södertälje 1985. Det skulle dröja nio år tills att en brottsofferjour bildades i Mora. Eldsjälar var Helmer Nilsson, Terje Andersson, Elsy Jonsson och polisintendent i Mora Carin Götblad. Jouren utvecklades att omfatta Orsa och Älvdalen. Senare anslöts Malung-Sälen och Vansbro.

- Brottsofferjouren är en politisk och religiöst obunden ideell organisation. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt. Det behövs ingen polisanmälan. Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där människors lika värde och rättigheter slås fast, berättar Ulf S Wallin.

Brottsofferjouren i Mora har ett gemensamt kontor i Curryhuset med en samordnare anställd med bidrag från Region Dalarna.

- Vi kan träffa den som behöver vår hjälp i lugn och ro. Vi för inga anteckningar eller protokoll på sådana möten. Malung-Sälen och Mora, där vi har flest händelser, ger minst i stöd. Vad beträffar Mora sökte vi två kronor per invånare men fick en krona. Tyvärr är det väl så, att vissa kommuner inte inser vilken insats dessa fantastiska volontärer utför och därmed avlastar de sociala förvaltningarna med både arbete och kostnader. Genomsnittet i Sverige är sex kronor per invånare, Luleå kommun ger 16 kronor per invånare. Där har man råd med samordnare utan att behöva jaga pengar,

Mora är också den enda kommun som avböjt att teckna ett ide buret offentligt partnerskap. Brottsofferjouren Norra Dalarna har 35 betalande medlemmar som arbetar som volontärer, berättar Ulf S Wallin.

- Inför 2021 har vi fått pengar från Brottsoffermyndigheten som ska användas till marknadsföring av brottsofferjouren. Meningen är att vi förhoppningsvis ska få lämpliga personer som är villiga att göra mänskligheten en tjänst.

Fotnot: Nuvarande styrelse Ulf S Wallin, ordförande, Gerd Dahl, Anette Frank, Jessica Persson och Elsy Jonsson.