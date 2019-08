Bilister i Falun och Hedemora körde flest mil: "Många använder bilen mer än nödvändigt"

I Falun kördes strax över 42 miljoner mil i fjol - flest i hela Dalarna. Men sett till körsträckor per person så hamnade Hedemora i ledning. I Hedemora körde man 1036 mil per person i jämförelse med Faluns 714 mil per person. Minst körsträcka per person i Dalarna kördes i Borlänge där genomsnittet var 662 mil per person.

Varför man kör så mycket mer i Hedemora än i andra kommuner verkar vara en spekulationsfråga.

– Hedemora är en vidsträckt kommun, folk arbetspendlar en hel del till andra orter men främst handlar det nog om att man åker mellan spridda tätorter, tror förvaltningschef i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kenneth Berggren.

Vi frågade några personer i Hedemora vad de tänkte om den stora volymen bilåkande i kommunen.

Jimmie Nilsson tror att det är på grund av en avsaknad av arbetstillfällen i Hedemora som gör att man kör fler mil här.

– De stora arbetsgivarna ligger ofta en bit ifrån. Många får till exempel åka till Falun eller Borlänge, säger Jimmie.

Rune Johansson tycker att det borde finnas fler bussar men medger att han sällan åker buss själv.

– Man är väl lite bekväm, säger Rune.

Tomas Lindell tycker att kollektivtrafiken måste bli bättre för att fler ska lämna bilen hemma.

– Jag bor en bit ifrån centrum och det går inga bussar på morgonen när jag ska ta tåget som ligger en mil hemifrån, då blir det att man tar bilen även ifall det vore bra om man kunde köra mindre bil för miljöns skull, säger Tomas Lindell från Hedemora.

Kenneth Berggren är positiv till att det går att minska bilanvändningen i kommunen.

– Mycket handlar om att bryta vanor, många använder bilen mer än nödvändigt. Sedan behöver vi skapa en större tillgänglighet till bussar och alternativa transportmedel i kommunen, menar Kenneth.