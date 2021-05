BILDEXTRA: Succén återkommer på Avesta art: ”Imponerande och tankeväckande”

Den som besökte Avesta art förra året kommer att känna igen den stora utställningen ”Aquanauts – expeditionen till Siljansringen 1897”, där två unga forskare hittar både lämningar och levande exemplar av en okänd humanoid art. Deras rön, anteckningar, fossil och replikor av de olika varelser som utgjorde populationen. Allt i det sena 1800-talets anda av naturvetenskaplig upptäckarglädje.

Att låta denna del av utställningen finnas kvar – och utvecklas med nya beståndsdelar – är en mycket bra idé, med tanke på det begränsade antal besökare som kunde ta del av den 2020. För det är verkligen ett imponerande och tankeväckande allkonstverk, där den bakomliggande historien blir minst lika viktig som enskilda verk. Jag har till och med hört om de som först förvånat undrat varför de inte kände till denna del av vår historia förut – så skickligt genomförd är utställningen.

Kvar sedan i fjol är också avdelningen ”Folkhemmets design”, där massproducerade vardagsföremål i aluminium och rostfritt knyter an till Avestas och Bergslagens historia av metallhantering. Den är i år utökad med en liten avdelning med plastföremål, men det är den snygga presentationen av metallföremålen som är behållningen.

Till de nya verk som visas står Elisabeth Moritz installation ”Postmemory #2” ut med både elegans och djup. Hon utgår från sin egen familjehistoria och laddar släktfotografierna med ny innebörd. Hon har sina rötter i Tyskland och morfar var både en snäll lekfarbror och nazist. Vardag, krig, flykt och människor skildras från första världskriget till 60-talets delande land.

Hon har gått över de stora fotografierna med skalpell, likt de vikta och klippta pappersdukar som väl alla gjort som barn. Effekten blir mycket sällsam, det skapas ett sug i bilden och en skir känsla som samtidigt trasar sönder motivet. Bilderna hänger tillsammans som genomborrade lakan på tork. För övrigt kan man se hennes konst även på Hjortnäs handel i sommar.

Mer tydligt politisk, men samtidigt personlig, är Tomas Colbengtson från sydsamiska Tärnaområdet. Hans konst bearbetar och berättar om samisk kultur och erfarenhet. Tvångsförflyttningar, rasbiologiska undersökningar och konflikter har sin plats, men också betydelsefulla förgrundspersoner och stolt kulturarv. Den gyllene trumman ”Solens barn” framför porträtt av en samisk kvinna är en mäktig installation.

En detalj jag inte kände till, som Colbertson skildrar, är hur skandinaviska samer tvångsdeporterades till Alaska i slutet av 1800-talet för att lära deras ursprungsbefolkning sin tradition av renskötsel.

Enkel men effektiv är den skylt med ordet ”Sápmie”, vandaliserad med röd färg – en autentisk avbildning av färgkladd från en riktig vägskylt. Att det samiska fortfarande inte accepteras av somliga är smärtsamt tydligt.

I Colbertsons konst finns ursinne och sorg, men stundtals också en del humor, som i de hjärnhalvor som symboliserar en syd- och en nordsamisk del.

Värmländska Anna Lidberg har skapat ett slutet rum där en svart skog, tillverkad av bland annat ståltråd och mossa, samspelar effektfullt med en projektion på väggarna. Skuggor och silhuetter skapar en ödesmättad kommentar till skogsskövling och rovdrift. ”Utsikter mot undergången” är titeln. Hon står också bakom en video- och ljudinstallation, ”Oekanides”, där det meditativa bryts mot dramatiska stegringar i en 42 minuter lång loop, med musik av Jon Ekström (bland annat känd från soloprojektet Dödsvarg, som samarbetat med en rad dalamusiker de senaste åren).

Pia Ingelse har omtolkat verk av kända konstnärer, som Nils Dardel och Edvard Munch. Bäst gillar jag omstöpningen av den senares ”Pubertet”, där hans bleka och utsatta flicka ersatts med en yngling i tubsockor och skrubbsår på knäet. En betydligt ljusare bild av ungdomens omvälvande tid än hos den norska symbolisten.

Slutligen är den nyfikna lekfullheten representerad av keramikern Mårten Medbo, som drejar former man inte trodde kunde drejas fram. ”Morfologi” är vad Medbo undersöker, just läran om olika former. De hänger på väggen, organiska och rundade, hård lera men ändå mjuka.

Avesta art spretar en hel del i år, men samtidigt finns där en tanke och en sammanhållande röd tråd. Variationen är denna gång en styrka och med ”Aquanauts” som självklart nav försvarar de andra konstnärerna sina positioner med den äran. Trots ett visst återbruk känns utställningen ”Re:” frisk och vital.

Konst

Avesta art

Verket, Avesta

Medverkande konstnärer: Tomas Colbengtson, Pia Ingelse, Anna Lidberg, Mårten Medbo, Elisabeth Moritz, Pompe Hedengren m fl.

Utställningskommissarie: Charlotte Wells

Visas 15/5–12/9