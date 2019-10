Bildextra: Pompa, ståt och död i Linnés bröllopsstuga – Ferner och Graveleij sprudlar av skaparglädje

De sprudlar av skaparglädje – konstnären-silversmeden Karin Ferner och trädgårdsmästaren-blomsterdekoratören Andreas Graveleij. Det är ett lustfyllt samarbete i Linnés bröllopsstuga utanför Falun.

”Barockstilleben, på lekfullt allvar” är titeln på utställningen som öppnar imorgon, lördagen den 26 oktober och pågår en vecka framåt.

Det började med att de båda var för sig besökte det nyöppnade Nationalmuseum, och hänfördes över barockens estetik – en stilriktning främst inom konsten som dominerade i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet.

– Vi är inspirerade av den tidens pompa och ståt, och av särskilt av alla stilleben, säger Andreas Graveleij.

Stilleben är målningar som föreställer föremål. Och när Pralin kommer på besök några veckor innan utställningen öppnar så har Karin och Andreas hunnit göra några arrangemang.

På ett bord finns sjöstjärnor, snäckor och den där grodan som Karin Ferner hittade på trottoaren.

– Vi anknyter till Linné och 1700-talets nyfikenhet på naturen. Man samlade, undersökte och katalogiserade, säger Karin Ferner och vi skojar om det lilla djuret redan var dött när hon hittade det.

När Carl von Linné och hans kumpaner såg en intressant fågel så sköt de den genast och ritade av den, enligt tidens sed. Korsspindeln har Karin ”spacklat upp” för att dölja ett plastigt inre. Det låter så lätt när hon berättar... och blir så snyggt.

– Den passar ju bra till hallowen, konstaterar hon.

De började prata om att göra en utställning ihop för ett år sedan när Karin Ferner gjorde en utflykt till Kniva trädgård. Andreas var starstruck och förtjust. Under eftermiddagsfika-stunder som drog ut till långt in på kvällen gjorde de upp planer. Under loppisrundor fyndade de råmaterial. En hel del rekvisita har de rotat fram ur egna gömmor. Karin Ferner avslöjar också en faiblesse för varuhuset som börjar på ”D” och slutar på ”ollarstore”.

Utställningen blir en kreativ lek utifrån deras barocka idéer. Visst finns här en bibel och en tenntallrik som faktiskt är från 1700-talet, och mycket är tidstypiskt – ljusstakar och keruber är till exempel nyare, men i rätt stil.

De två kreatörerna är glada över att få disponera den lilla timrade stugan utanför Falun. Hit till Svedens gård kom Carl von Linné för att fria till Sara Lisa Moraea, piffigt uppklädd i samedräkt – exotism var också på modet. Det tog några år innan den unge botanikern var så etablerad att han fick tummen upp av pappa Moraeus. 1739 kunde paret äta bröllopsmiddag i stugan.

Flugorna surrar i taket, väckta av den värmen från de påslagna elementen. Utanför munblåsta rutorna torkar trädgårdens fröställningar. Andreas hann rädda in de sista blommorna hemma i Kniva innan den tidiga frostattacken. De spretar färggrant, här finns en del konstgjort, men både sommarens sista ros och luktärt doftar ljuvligt.

Till utställningen får trädgårdsmästaren köpa snittblommor – om de skulle nicka till framåt alla helgons dag så gör det inte så mycket. Det matchar vanitas-temat, som är ett annat motiv från barockens bildkonst – ofta med en dödskalle i fokus, som ska påminna om livets förgänglighet.