BILDEXTRA: Källviksvägen värst drabbad av skyfallet: "Det är lite som parkour"

Källviksvägen stängdes av under dagen och arbetet med att försöka pumpa bort vattnet inleddes under eftermiddagen. Ett flertal fordon har fått räddas ur vattenmassorna och en person som tidningen pratat med vittnar bland annat om ett fordon som stod fast i vattnet under viadukten där personer suttit kvar i bilen.

Under förmiddagen kom nyfikna Falubor till det översvämmade området för att titta och fotografera. En som var ute på sin löprunda var Lars Häggberg. Han stannade och tittade lite på vattenmassorna och den översvämmade gång och cykelbanan under bron innan han bestämde sig för att klättra på staketet för att kunna fortsätta sin löprunda.

– Det är lite som parkour, sa han innan han hoppade ner på asfalten på andra sidan.

Värst drabbat i Falun under onsdagen var Källviken och viadukten, enligt Tommy Albinsson som är beredskapssamordnare vid Falu kommun.

– Det är ingen överraskning för oss att det kommer mycket vatten, utan vi har planer för höga vattenflöden och nu jobbar vi ut efter dem.

– Men vi är lite oroliga över att sjön Runn ska stiga. Så vi uppmanar alla båtägare att se till sina förtöjningar, säger Tommy Albinsson.

Som extra stöd kallades Frivilliga resursgruppen (FRG) ut under dagen för att bistå bland annat vid pumpningen av vatten vid Källviksvägen.