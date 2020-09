BILDEXTRA: Här säkras Trängslets framtid för 600 miljoner – få en inblick i det dolda jätteprojektet

Under 50-talet inleddes bygget av ett av Sveriges största projekt, den 125 meter höga dammen med en längd på 890 meter, som dämmer in 1200 miljoner kubikmeter vatten i Trängsletsjön. Av det gåt det att reglera 880 miljoner kubikmeter mellan dämningsgräns och sänkningsgräns.

Bygget av Trängslet var ett enormt byggprojekt en gång, byggt med kunniga män från bygden i Stora Kopparbergs Bergslags ABs egen regi.

Mycket vatten har runnit genom turbinerna sedan de startades i början på 60-talet och väldigt lite vatten har läckt genom den stora dammen.

Men nu ska dammen förstärkas för att klara de värsta flödena som dammar av den här storleken skall kunna "spilla" på ett kontrollerat sätt. Med spilla menas att släppa vatten genom dammluckor istället för genom turbinerna.

Tidningen guidas genom det enorma byggprojektet av hedemorabon Per Fektenberg som är Fortums projektledare, medan det är Skanska som har uppdraget att bygga tunnlar och förstärka dammen.

– Sedan dammen stod klar, har den uppdaterats och rustats flera gånger, men det här är ett betydligt större jobb, förklarar Per Fektenberg.

– Det vi nu ska göra är att skapa möjligheter att på ett snabbare och bättre sätt kunna sänka nivån i dammen, men också vid en lägre nivå.

Det nya utskovet kan släppa igenom cirka 720 kubikmeter vatten, som då har en hastighet av 20 meter per sekund. Mängder med vatten som ska kunna spillas och som sedan ska forsa nedför trappsteg genom nya kanaler till den gamla älvfåran.

– Det är viktigt att energin tas upp så mycket som möjligt i fallet ner mot älvfåran, förklarar Per.

Samtidigt så förstärks också dammen och den redan 550 meter tjocka basen på den stora dammen byggs på med ytterligare 30 meter.

Det innebär att den 125 meter höga jorddammen kommer att ha en bas på 580 meter, som försvinner in under den synliga dammen och vidare in i Trängsletsjön.

Längst ner under dammen byggs ett nytt djuputskov, som kompletterar det befintliga utskovet.

– Med det nya utskovet kommer vi att kunna sänka nivån från en betydligt lägre punkt.

Per visar vägen ner i den gamla bergtunneln som funnits sedan dammen byggdes. Få användes tunneln för att leda älvens vatten förbi arbetsområdet, när den stora jorddammen byggdes på 50-talet.

– När dammen var klar pluggades tunneln igen, men nu gör vi ordning tunneln och förstorar den.

– Sedan ska vi sätta in en stor ståltub i den som vattnet ska kunna rinna igenom, förklarar Per.

Istället för betongpluggen kommer nya luckor att installeras i ett speciellt schakt.

Det är enorma tunnlar som sprängts in under dammen.

Efter en promenad ett par hundra meter in i en av tunnlarna under dammen stannar Per.

– Där inne ser du betongpluggen som hindrar vattnet i Trängsletsjön från att rinna in i tunneln där vi nu befinner oss.

När vi står där med en betongplugg som skydd mot Trängsletsjöns vatten, så berättar Per att trycket mot pluggen är fem kilo per kvadratcentimeter när dammen är fylld.

Under hösten ska den nya tuben dras fram mot pluggen. Sedan i vår, när Trängsletsjön är i det närmaste tom, kommejordr jobbet på andra sidan jorddammen att inledas.

– Vi har då ungefär en och en halv månad på oss att göra jobben innan vårfloden kommer, berättar Per, om det jobb som kommer att ske inför varje vårflod de kommande tre åren.

Då görs delen på andra sidan betongpluggen klar. När den sedan tas bort så ska de nya lucklösningarna inne i den nya tunneln finnas på plats. Luckor som ska kunna öppnas om nivån på dammen måste sänkas.

De stenblock som blir över vid sprängningarna används sedan för att bygga på dammen, så den redan stora dammen kommer att bli än tjockare.

Dammbyggarna som byggde Trängsletdammen på 50-talet var verkligen skickliga och dammen är imponerande tät.

– Alla dammar släpper igenom lite vatten, men här handlar det om oerhört lite vatten.

– Vi mäter det läckaget och kommer att fortsätta att göra det innanför en mur vi nu bygger. Den muren blir också en del av den utbyggda dammkonstruktionen, berättar Per.

Den som är orolig för att läckage kan vara lugn.

– Just nu är det sex liter i sekunden som tar sig igenom dammen. Det är så enormt lite i en sådan här stor megadamm, lugnar Per.

I slutet av oktober i fjol inleddes jobbet, sedan skogen runt dammen tagits ner.

Fram till sommaren 2024, när allt ska vara klart, så kommer som mest närmare 100 personer att vara sysselsatta vid bygget. Ett projekt som är kostnadsberäknad till 600 miljoner kronor. Det för att kunna hantera regnoväder som aldrig tidigare uppmätts.

– Dammen ska helt enkelt framtidssäkras, för att kunna fortsätta att leverera fossilfri el, säger Per Fektenberg.