BILDEXTRA: Guldvrål efter sju års väntan – här tar sig Borlängedamerna tillbaka: "Äntligen"

I coronapandemins skugga spelades den sista omgången av östsvenska damtvåan i handboll klar under lördagen.

Borlänge HK behövde en poäng för att säkra seriesegern, och det blev – mot jumbon och redan nedflyttningsklara Hammarby – som väntat inga problem för hemmalaget.

Vi kommer att få upp fler 03:or framöver så det kommer att bli riktigt bra det här

17–7 i halvtid, 27–17 efter full tid, avancemang till division 1, guldhattar fram och spelare som skrålade "We are the champions" i en nära nog folktom Maserhallen.

– Jätteskönt! Nu är det över, nu är det klart, jublar mittsexan Therese Löfgren efteråt.

– Vi har verkligen jobbat som ett lag hela vägen och är jättenöjda med vår säsong.

30-åriga Löfgren är ett av de mer rutinerade inslagen i Borlänges trupp där blott åtta av arton spelare är över nitton år gamla.

– Och då är vi ändå inte så gamla tycker jag, säger hon och skrattar.

– Men vi fyller på med duktiga juniorer och det ser bra ut på ungdomssidan. Vi kommer att få upp fler 03:or framöver så det kommer att bli riktigt bra det här.

Vad krävs för att ni ska kunna etablera er i division 1?

– Disciplin, en högre träningsdos och att vi kan behålla våra duktiga juniorer i klubben. Sen kan vi förhoppningsvis få tillbaka Borlängetjejer som spelar på högre nivå runtom i Sverige. Division ett kommer ju att göra klubben mer attraktiv.

Borlänge HK är en klassiker i svensk handboll med sina tre SM-guld på damsidan på 1970-talet. Senaste säsongen i elitserien var 1995/96 och 2012/13 slutade laget på en fin fjärdeplats i division 1. Men säsongen därpå tvingade en tunn spelartrupp Borlänge att dra sig ur serien och börja om i division 3.

Sju år senare är alltså BHK tillbaka i landets tredje högsta serie.

– Vi har haft några tuffa år med få spelare och rätt hoppigt med tränare och så där. Därför känns det så skönt att vi har tagit oss hit. Klubben har gjort ett stort jobb för det här laget, och nu har vi en stabil ledarsida (Samel Burzic, Drago Vuckovac och Marcus Karlsson) jag hoppas att man satsar på framöver, säger Therese Löfgren som inte vet om hon själv är med i division 1 till hösten.

– Nej, jag har inte bestämt mig än. Vi får se.

En som lär fortsätta följa laget även nästa säsong är Nellie Erixon. Den snart nioåriga supersupportern stod ensam på läktaren och dunkade på sin trumma för att heja fram storasyster Emmys Borlänge till seriesegern. På grund av coronaviruset var matchen stängd för publiken, men Nellie fick vara på plats medan resten av supportrarna följde klubbens livesändning av matchen från en restaurang i Borlänge.

– Våra föräldrar ställer upp och och kör land och rike runt för oss, så Nellie är alltid med på matcherna oavsett om vi spelar hemma eller borta, säger Emmy Erixon.

– Hon slår lite i otakt ibland (skratt), men det är ju tanken som räknas. Det är roligt att hon alltid är med oss.

Och det faktum att Nellie fick stå själv på läktaren hade ingen negativ inverkan på hennes entusiasm och energinivå.

– Det var lika kul som vanligt att vara här, säger hon.

Matchfakta/Division 2 östsvenska norra

Borlänge HK-Hammarby IF 27–7 (17–7)

Målen, Borlänge: Emmy Erixon 5, Julia Ågren 4, Greta Halldén 4, Tuva Lundén 3, Elin Andersson 2, Signe Selander 2, Alicia Waller 2, Maja Stenis 2, Sanna Johansson, Isabelle Dalhäll, Linnea Chougui

Domare: Tommy Karlsson och Anders Magnusson

Här är Borlänges guldtrupp

Målvakter: Christina Ocean, Meja Halvarsson

Kantspelare: Elin Andersson, Signe Selander, Lovisa Danielsson

Niometersspelare: Ida Kaipainen, Sanna Johansson, Tuva Lundén, Julia Ågren, Maja Stenis, Emmy Erixon, Isabelle Dalhäll, Greta Halldén, Estelle Geyzon

Linjespelare: Alicia Waller, Tilde Belin, Linnea Chougui, Therese Löfgren

Ledarstab: Samel Burzic (tränare), Drago Vuckovac (tränare), Marcus Karlsson (lagledare/materialförvaltare), Thomas Waller (sjukvårdare/massör)