BILDEXTRA: ”Blue and alone” –frys och mys med Weeping Willows på Dalhalla

– Tack snälla! utropade Magnus Carlsson flera gånger under kvällens tilltagande mörker.

Det här är Sveriges bästa och finaste scen

Stramt klädda i svarta kostymer som får mig att tänka på Leonard Cohen, intog Weeping Willows scenen på Dala och trivdes tydligt med att stå på scen inför publik igen.

– Det här är Sveriges bästa och finaste scen, sa Magnus Carlsson.

Han berättade att Weeping Willows spelat för utsålda hus förra året på just Dalhalla.

– Japp, det var max 50 personer på varje konsert.

Magnus Carlsson småpratade avslappnat mellan låtarna, inbjöd publiken att klappa med och ta åkarbrasor för att hålla uppe värmen. Och publiken var med. Ibland ropade någon högt och Magnus Carlsson svarade. Han scenspråk är långt från yvigt, nästan blygt och med charm.

Kvällens konsert i fredags inleddes med Do you still love me. Och fortsatte med blandade låtar från både äldre och nyare musik.

Givetvis framfördes bandets mest framgångsrika låt sedan starten 1995, Touch Me. Och vem känner inte igen signaturmelodin till tv-serien Pistvakt, Blue and alone. Själv har jag ofta gråtit till låten While I'm still strong, som har blivit min göra-slutlåt.

Weeping Willows började som ett coverband med romantiska ballader. Från 1997 började de med egenskriven musik. Den handlar ofta om ämnen som olycklig kärlek, ensamhet och hjärtesorg.

En ny låt som spelades var Let go, om att släppa taget, en hyllning till Magnus Carlssons föräldrar. Även Nick Cave som spelade på Dalhalla 2018, hyllades med en egen tolkning av Let the river flow.

Dagen efter spelningen i Dalhalla fortsatte Weeping Willows till Uppsala. Stockholm och Malmö återstår på deras konsertturné.

Efter inte mindre än tre bejublade extranummer tackade Magnus Carlsson publiken.

– Från botten av mitt hjärta, tack!

Nästa år återvänder Weeping Willows till Dalhalla. Förhoppningsvis inför en fullsatt läktare. Jag har redan biljett.

Fakta Weeping Willows på Dalhalla

Publik: 733

Musiker på Dalhalla:

Sång – Magnus Carlsson

Gitarr – Ola Nyström

Trummor – Anders Hernestam

Gitarr och Klaviatur – Niko Röhlcke

Basist – Anders Kappelin