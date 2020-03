Fordonet, som var på väg in mot Hanröleden, fattade eld under färden. Bilen rullades in till vägkanten och räddningstjänsten ryckte ut den korta sträckan för att släcka branden.

Även polisen var på plats. Det var begränsad framkomlighet en kort stund under räddningsarbetet.

Ingen person uppges ha skadats. Bilen fick bärgas från platsen.