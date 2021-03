Besvikelse när en 47-årig epok går i graven: "Hela Slättaanläggningen blir ju nedsläckt"

Tidningen skrev i januari om Kultur- och fritidsnämndens beslut om att stänga Slättagymmet för allmänheten och att utebadet endast kommer att hålla öppet under sommarlovet. En stor skillnad för besökarna i framtiden blir att bemanningen på plats försvinner.

Mats Österlund har jobbat hela sitt yrkesliv i Slätta och han beskriver det hela som ett mycket snabbt beslut och att nämnden mer eller mindre mörkar för Slättaborna om beslutet.

Jag tror inte att alla som bor i Slätta har en aning om vad som är på väg att hända

– I en demokratisk anda ska alla få veta vad som är på gång. Nu togs det här beslutet, men sen tycker jag att man gömde det långt ner på falun.se.

– Jag tror inte att alla som bor i Slätta har en aning om vad som är på väg att hända. Att det kommer att bli väsentliga försämringar när det gäller fritidsutbudet.

Österlund fortsätter:

– Jag anser att det är viktigt att man berättar för Slättaborna vad som har beslutats och vad som är på gång. Man ska få reda på det, och i god tid så man har en möjlighet att få en chans att protestera och säga sin mening. Annars är det ingen demokrati.

Mats Österlund berättar om de argument som framförts för att genomföra den här förändringen i Slätta.

– Det enda man har som argument till den här förändringen är ekonomiskt, man vill göra en besparing. Men jag menar, med en enkel uträkning så blir det här en förlust, det blir en fördyring med 1,5 miljon kronor om året. Även om man skär ner med fyra tjänster som det planeras för. Men det här har jag inte fått någon chans att prata om inför nämnden.

Den nya driftsformen vid slättanläggningen skulle ha inletts tidigare berättar Österlund:

– Nu har vi fått en respit, först var det tänkt att den här förändringen skulle ske tidigare, men nu kommer det mesta att vara sig likt fram till september. Sen blir det mer som en nyckelanläggning. Precis som i Haraldsbo, säger han.

Mats Österlund berättar också om hur många som besöker anläggningen varje år.

– Vi har haft ungefär 250 000 årsbesök här, och vi har 23-24 000 badande varje sommar, utav de är hälften simskolor och läger. Vi har ju populära egna simskolor här, där vi hjälper friskolor, och nytillkomna. Vi öppnar 15 maj och stänger första veckan i september.

Men från 2022 kommer badet endast att hålla öppet under sommarlovet. Något som gör att simskolor och läger inte längre blir av.

Jag har jobbat här i hela mitt yrkesliv. Känslan är bedrövlig

– Man har sagt från nämnden att det kommer att bli betydliga kvalitetssänkningar för alla som bor i Slätta. Hela anläggningen blir ju nedsläckt.

– Jag har jobbat här i hela mitt yrkesliv. Känslan är bedrövlig, så klart efter som vi har varit med och byggt upp det här. Jag började här 1980, så jag går på övertid och hade tänkt att sluta. Men nu kom det här och då vill jag vara med och se till min personal, att det blir rättvist.

Framtiden för Slättabadet och resten av anläggningen ser mörk ut menar Österlund.

– Det är ingen vild gissning att 2023 när nya badhuset är igång, då kommer man helt att skrota Slättabadet. Det är vad jag tror. Det är nog en utopi att tro att lilla Slätta ska finnas kvar, oavsett hur många besökare vi har.

Slättabadet och gymmet har funnits sedan 1974. En 47 år gammal epok går i graven. Slättanläggningarna består av gym, sporthall, squashhall och bad. Slättaenheten har också haft ansvaret för Stångtjärn och Bjursåsbadet,

Förändringar som kommer att ske vid Slättaanläggningarna enligt Falun.se

Sporthallen/squashen/studio: Drivs utan personal på plats. Bokningar av hallen hanteras på samma sätt som i övriga sporthallar i kommunen – Lugnet undantaget. Man bokar sin tid på kommunens bokning eller via nätet och får tillgång till lokalen genom digital upplåsning via det gröna kortet eller tagg. Tillgängliga tider blir som idag.

Utebadet: Under 2021 kommer badet att vara öppet som tidigare år med samma utbud som tidigare med simskola, läger med mera. Badet beräknas öppna 15 maj. Från och med sommaren 2022 kommer badet att endast vara öppet under sommarlovet. Utbudet är inte klart. Utbildad personal finns på plats under badets öppettider som i dag.

Gymmet: Förvaltningen har inlett en process med ambitionen att hitta andra driftformer för gymmet. I sin nya skepnad kommer inte gymmet att kunna erbjuda allmänheten träning som fallet är i dag. De som redan har träningskort kommer att erbjudas återköp i receptionen i Slätta eller på Lugnet.

Stångtjärnsstugan: Stångtjärnsområdet med Stångtjärnsstugan kommer att fortsätta utvecklas och erbjuda samma möjligheter som i dag,

Bjursåsbadet: Öppettider och utbud kommer fortsatt att vara det samma som i dag.

Men när det gäller gym så kan man ju bara googla lite snabbt så har man ett 20-tal olika gym inom några kilometers avstånd från Slätta

Svante Parsjö Tegér berättar om sin och nämndens syn på Slättaanläggningarnas förändring och den besparing som beräknats.

– Det här är en försämring, men den är begränsad, och de pengar vi spar i Slätta lägger vi på kulturskolan. Jag tänker så här att vi har bara en Kulturskola i Falun. Men när det gäller gym så kan man ju bara googla lite snabbt så har man ett 20-tal olika gym inom några kilometers avstånd från Slätta.

Mats Österlunds ord om att beslutet inte ska ska ha varit tillräckligt synligt för Slättaborna menar Parsjö Tegnér att det är felaktigt.

– Det stämmer ju inte allas med fakta. Beslutet har utreds på sedvanligt sätt, sedan presenterades det för en vägledningsdiskussion i nämnden december 2020. Så gör vi med viktiga beslut som innebär en förändring. Sen tog vi beslutet i januari, jag tycker man kan vara ganska stolt som ordförande med ett så bra genomförande.

Skulle ni ha gjort ett utskick till Slättaborna?

– Det är något jag har funderat på, om man bara tar det som en Slättafråga kan man ju göra så, men det här gäller inte bara Slätta utan hela detaljbudgeten, Kulturskolan och hela Falun, säger Parsjö Tegnér och tillägger:

– Det blir knepigt med en medborgardialog, i så fall ska det vara med hela Falu kommun. Det är det här man har politiker till.

Ekonomiskt menar Mats Österlund att det blir en fördyring snarare än en besparing.

– Han har en annan syn på det än vad övriga förvaltningen, de har länge haft olika sätt att se på det.

Svante Parsjö Tegnér förklarar om Slättaskolans simskola som kommer att flyttas till Lugnet.

– Slättaskolan kommer att flytta sin simskola till Lugnet. Först till gamla simhallen, sedan till det nya badhuset som nu byggs på Lugnet.