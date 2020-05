Beskedet: Ingen speedway i juni – då kan serien starta: ”Det är inte rimligt”

Ingen speedwaystart under juni månad

Så löd beskedet som kom från Elitspeedway Sverige, ESS, under fredagen.

– Det är inte rimligt att serien kan starta under juni med hänsyn till dagens myndighetsbegränsningar och därför väljer vi att stryka dessa datum och istället förbereda oss på en start i juli, säger ESS vice ordförande Mikael Holmstrand i ett pressmeddelande.