Beskedet från Dalhalla – legendarens konsert flyttas till nästa år

Beskedet om Lionel Richies konsert på Dalhalla den 1 juli har dröjt. Men under tisdagen kom beskedet att sommarens konsert inte blir av och den har nu bokats om till den 8 augusti 2021.

"Som du kanske redan förstått och som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra konserten med Lionel Richie den 1 juli. Nu kan vi äntligen meddela att evenemanget kommer att flyttas fram till den 8 augusti 2021, så att du får gå på denna fantastiska konsert med Lionel i Dalhalla", skriver Dalhalla på sin hemsida.

Sedan tidigare har det varit klart att Tusse Chiza från Kullsbjörken blir den som ska få värma upp publiken inför den amerikanska legendarens framträdande. Dalhalla bekräftar för tidningen att upplägget står fast och att förra årets Idolvinnare kommer att medverka även vid nästa års konsert.

Lionel Richie är kanske mest känd för hitlåtarna "Hello", "Say you, say me" och "Easy". Han har sålt över 100 miljoner album och vunnit fyra amerikanska grammisar, en Oscar och en Golden globe. I maj förra året gav han sig ut på "Hello tour" med nysläppta livealbumet "Hello from Las Vegas" och det är alltså med den som han besöker Sverige.