Beskedet efter krismötet – TV4 och C More släcks vid midnatt

Com Hem och Tele2 har under tisdagskvällen suttit i möten med Telia. Men någon överenskommelse nåddes aldrig.

Nu meddelar företagen att deras kunder blir av med TV4-kanalerna och C More från klockan 23.59 den 10 december.

"Samtalet var konstruktivt, även om det tyvärr inte resulterat i ett nytt avtal. Förlängningen av Com Hems och Boxers sändningsrättigheter går därför ut i natt", står det i ett pressmeddelande.

Så här säger Tele2-koncernens vd Anders Nilsson i en kommentar:

”Vi ser positivt på att vi haft en första seriös dialog med Telia om ett förnyat avtal. Det är dock ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm, då vi ännu inte lyckats hitta en långsiktig lösning som säkerställer TV4s tillgänglighet, och valfriheten för Sveriges tv-tittare."

TV4 gick tidigare ut med erbjudandet att distribuera TV4 gratis fram till den 10 januari, men det erbjudandet nappade inte Com Hem på. Nu kommer kritik från kanalen.

"Com Hem släcker TV4 trots att de får sända kanalen helt fritt och utan ett avtal fram tills den 10 januari. Det är ett helt obegripligt beslut", säger Casten Almqvist, vd på TV4 och C More i ett pressmeddelande.

Com Hem och Tele2 meddelar även att de kommer att kompensera sina kunder med olika förmåner, bland annat genom frivisning av tv-kanaler och att premiuminnehåll från C More ersätts med Viasat.