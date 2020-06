Bertil, 69, upptäcker sin släkthistoria i Dalarna: ”Där dök den här fantastiska bilden upp”

I gömmorna efter sin far hittade Bertil Håkansson ett stiligt släktfotografi med delar av hans släkt, med kopplingar till södra Dalarna. Genom släktforskning har han sedan hittat många av ättlingarna till gruvarbetaren Per Gustaf Jansson, som var far till Bertils farmor men avled när hon bara var ett år gammal. Nu hoppas Bertil få veta mer om fotot – och sin släktgren i Garpenberg.