Bergström bekräftar maktkampen i Leksand – men försäkrar: ”Det kommer inte hända igen”

Årsmötet och årsstämman är över. Medlemmarna var nöjda och framför allt var Leksands IF AB:s styrelseordförande, Claes Bergström nöjd.

Bakgrunden till det är, som Sporten tidigare skrivit om, de fem motioner som skickats in och behandlades på mötet.

LÄS MER: Motionerna fick kalla handen

– Det var ett väldigt bra möte med stort engagemang. Det blev ju rätt stora diskussioner, särskilt kring den andra motionen, säger Claes Bergström och fortsätter berätta om engagemanget:

– För mig var det viktigt att jag säga vad jag tyckte i frågan. Det var så viktiga saker för klubben och jag ville berätta vart jag stod i frågan. Det går väldigt bra för klubben nu och det är ett väldigt bra läge att göra dessa förbättringar. Dem går väldigt bra i linje med visionen. Det är min känsla i alla fall. Jag känner att det bara finns vinnare efter mötet.

LÄS MER: Styrelsen svarar på kritiken

Din allmänna känsla över att få fortsatt förtroende?

– Jag är väldigt stolt över att bli omvald, vilket alla som blev omvalda är. Nu har vi haft ett väldigt bra årsmöte och årsstämma och fått vissa ramar att jobba efter. Nu i efterhand är jag väldigt glad över engagemanget från medlemmarna. Det finns många bra demokratiska vägar att gå och de medlemmarna som skrev motionerna personifierade precis vad klubben behöver för att fortsätta ta steg framåt.

Nu när föregående säsong och allt efterspel är i backspegeln, så är det nu fullt fokus på nästa säsong. Och Claes Bergström vet vad som behövs för att fortsätta utveckla Leksands IF.

– Först och främst måste vi fortsätta öka engagemanget. På läktaren är det starkt men vi måste fortsätta öka det utanför arenorna. Sedan får vi inte låta visionen bli tomma ord utan det är något som vi dagligen måste jobba med. Vi har satt höga krav på oss själva och då måste vi leverera. Vi vill vara förebilder. Vi vill vara bäst på väldigt många plan. Om vi även kan vara en förebild för föreningsdemokrati så är det ju fantastiskt. Det ska vi vara stolta över.

Den spontana känslan är att det äntligen blåser positiva vibbar kring Leksands IF. Till skillnad från förra säsongen, då det bland annat rapporterades om en maktkamp.

Bergström erkänner, att hans upplevelse var att det var just det: En maktkamp.

– Det har varit några tuffa år för Leksands IF. Vi har en historia av att det varit kämpigt i klubben på många nivåer under en väldigt lång tid. Idag har jag en känsla av att det funnits personer som har velat gå andra vägar under de senaste åren. Och ja, det har varit en maktkamp i Leksands IF. Tidigare har det på olika sätt pressats från olika håll för att få sin vilja igenom. Det är min känsla och upplevelse.

Kan du utveckla det?

– När jag ser tillbaka på det så har jag en rätt tydlig känsla av att det fanns personer kring föreningen som försökte påverka i en viss riktning. Där och då hade jag inte den känslan, men nu när jag ser tillbaka på det och när jag har mer kunskap så är min känsla att det var en maktkamp. Det ska få inte hända igen.

Hur ska ni undvika det?

– Först och främst via engagemanget som visades på årsmötet. Sedan är det ju så att nu när vi är mer framgångsrika på isen, så är vi inte i det strulet som var förr. Vi har börjat hitta en bra form och ”ramar” att jobba inom. Leksands IF är på väg framåt och vi strävar åt samma håll, säger han och fortsätter:

– Vi måste också komma ihåg att Leksands IF är i en etableringsfas. Se bara på klubbar som Rögle och Örebro och hur de har etablerat sig i SHL, vi är på den resan med herrlaget.

Till sist, hur mycket ser du fram emot nästa säsong?

– Enormt mycket. På damsidan ska det bli revansch. Nu har vi gjort en satsning med en lite annorlunda konstellation som kräver tid. Det är ett nytt lag och en ny organisation som måste få tid att utvecklas. Herrlaget har sin utmaning i att hitta en nivå som de presterade på förra säsongen. Det ska bli väldigt intressant att se, säger Bergström och fortsätter:

– Tyvärr vet vi fortfarande inte hur det blir med publik till säsongen. Precis som alla andra så hoppas vi, men det är så svårt att säga i nuläget.