Bengan Janson värmer vid valborg – när brasan är inställd: ”Det blir något med kärlek”

"We have a stream" heter en serie konserter som började livesändas under coronakrisen från Kulturhuset tio14 i Falun. Nu när många valborgsfiranden ställs in blir det konsert med flera artister, tal av landshövdingen och körsång.

Bengan Janson är dragspelaren som uppträtt med många andra stjärnor, som Allan Edwall, Marie Fredriksson, Sven-Bertil Taube, Björn Skifs... det blir för långt att dra hela listan.

På senare år har han dessutom börjat uppträda solo, och sjunga alla de där låtarna han gillar.

Glad blir Bengan av Allan Edwalls visor, och Povel, och Hasse-och-Tage, och Stefan Demert, alla med djup i texterna. Musiken som fyller en med starka känslor, men ibland kan orden vara viktigare.

– Jag spelar ju också. Det har blivit min grej och är inte helt lätt alla gånger. Dragspelet kräver sitt, och sången ska stå för sig själv.

Vad blir det för låtar på valborg?

– Det vete fasen. Det är arrangörernas stora skräck att jag helst bestämmer mig först när jag står på scen. Är det solo kan jag ju välja, fast kanske jag tar med mig familjen, säger Bengan Janson. Men något positivt blir det, något med kärlek.

Kvällen när tidningen når honom skulle Bengan egentligen spelat på Intiman i Stockholm. I stället har Leksands kulturchef Pär Ohlsson fått hjälp att ta ner ett stort plommonträd. Bengan är frusen i regnet och hemma väntar en bastu, så vi skjuter upp intervjun några timmar.

– Vi badar bastu varje kväll på grund av coronan. Viruset gillar inte värme, och så dricker vi varmt, andas genom näsan och gör allt man ska för att slippa blir sjuk, säger en vältempererad Bengan Janson lite senare på kvällen.

Kalendern gapar tom. Alla hans inbokade jobb har blivit inställda eller framflyttade denna coronavår.

– Det är fruktansvärt jobbigt. Det finns de som har det värre, men vår bransch tillhör de hårdast drabbade. Det gick snabbt från hundra till noll, hela årslöner bara försvinner. Och stödpaketen kommer aldrig sådana som mig till godo, säger han.

Lite snickarjobb har han, och undervisning på kulturskolan i Leksand, men det uppväger inte på långa vägar hans inkomster som musikant. Trots allt försöker han tänka positivt.

– Man måste det. Pandemin verkar vara bra för planeten. Havssköldpaddorna är på väg tillbaka till stränderna nu när där inte finns något skräp.

– Och kanske den värsta kommersiella dyngan rensas bort och vi börjar leva på ett annat sätt. Tillväxt har varit ett honnörsord, men det handlar ju bara om pengar. Varför inte också om moralisk, kulturell, social och mänsklig tillväxt, säger han. Även om det trots allt är svårt att inte ha pengar.

Hur firar du vanligen valborg?

– Vi brukar gå ner till valborgsfirandet vid hembygdsgårdarna och titta på brasan, men det är ju också inställt. Jag får alltid lite abstinens, lite sug efter att sjunga i kör, säger Bengan som suktar efter att som första tenor sjunga ”Sköna maj” och ”Vintern rasat”.

Han funderar lite till på lämplig repertoar under torsdagens konsert – Kanske den där Edit Piaf-hymnen som han sjöng när Magnus Härenstam och hans Birgitta gifte sig, och senare på Magnus begravning... Bengan sätter sig vid pianot och sjunger i telefonen, om ”kärleken med en salig kraft som spränger berg”, eller något liknande.

– Det skulle ju passa bra. Mina föräldrar firar diamantbröllop på torsdag. Tänk dig – 60 år tillsammans. De kanske kan lyssna på torsdag? säger Bengan när han tappat bort sig i texten.

Och det kan de ju. Det kan alla, för "We have a stream" kräver ingen inloggning på dt.se.

Sändningen börjar klockan 19. Förutom Bengan så kommer duon Anna Ihlis&Hanna Enlöf, samt Stiko Per Larsson att köra några låtar var. Manskören MDP-kvartetten står för de klassiska vårsångerna, och landshövding Ylva Thörn håller talet till våren.

Det blir även en majbrasa som värmer vårsugna själar vid skärmen.

De live-streamade konserterna är ett samarbete mellan Kulturhuset tio14, Dalapop, Scekab och Falu kommun. Denna gång är även Leksands och Borlänge kommun med som arrangörer.