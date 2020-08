Belyser transpersoners liv: ”Många har svårt att se bortom man och kvinna”

”Har du kuk eller fitta?” ”Varför gör du det så svårt för dig, kan du inte bara vara man?"

En ljudinstallation som ingår i Zafire Vrbas utställning ”Transtillstånd – erfarenheter av att vara trans” loopar ett antal frågor transpersoner regelmässigt brukar få svara på. Gränslösa och privata frågor ingen skulle komma på att ställa andra. Det ges också svar på tal, vilket också är verkets namn.

Under hela sitt konstnärskap har Zafire Vrba undersökt transfrågor, delvis med utgångspunkt från sitt eget liv.

Under sin uppväxt hade Zafire Vrba inte tillgång till de ord eller begrepp som kunde förklara hens upplevelser eller identitet.

– Som barn och ungdom visste jag inte vad trans var. Jag växte upp i Småland bland frikyrkor och nazister, det var tufft. Jag kom ut som gay, för det var det jag kände till. Det hade varit mycket enklare om jag haft tillgång till det språk som finns nu.

Språk är en sak, juridik är en annan.

– Jag har varit trans under hela mitt vuxna liv, men fram till 2009 hade vi inget juridiskt skydd. De hatbrott jag utsattes för var inget som föll under lagen. Samtidigt har inte Diskrimineringsombudsmannen vunnit ett enda fall sedan 2009, säger Zafire Vrba.

Det finns många motsatspar och gränsdragningar i samhället. Gränsen mellan man och kvinna tycks vara extra viktig för många att upprätthålla. De som pekar på att den ofta inte är så huggen i sten motarbetas och förlöjligas.

– Det beror nog på att det genomsyrar hela samhället, det är svårt för många att se bortom det. Det har varit olika normer i olika tider och samhällen för vad som är manligt och kvinnligt. Det har också i alla kulturer funnits gränsöverskridanden.

I sina videoverk undersöker Zafire Vrba bland annat den svenska städ- och renhetsmanin, kopplad till dödssynder, estetik och fascism. Ett annat tar avstamp i 1600-talets häxprocesser.

Ofta fokuseras på det negativa – hat, hot, diskriminering och psykisk ohälsa. Zafire Vrba vill även lyfta fram det lustfyllda.

– Det negativa är mångas verklighet, men det är viktigt att visa positiva bilder av hur ett transliv kan se ut. Det tror jag är viktigt för alla att se, inte minst för unga.

En fotosvit är en ”pronomenserie”. Bilderna heter ”Death is my pronoun, ”Sand is my pronoun” och så vidare.

– Jag utforskar relationer bortom det mänskliga, eller snarare är de allmänmänskliga. Jag som queer stöter mig mot språket hela tiden. Det har alltid funnits motsatspar som varit väldigt starka, som man-kvinna och jag vill komma bortom språket och därför även bortom mänsklig identitet i de här bilderna. Hur upplevs det att hitta släktskap med sand, mossa, ormbunkar?

Även känslotillstånd ryms och gestaltas: ”Integrity is my pronoun”, ”Defense is my pronoun”.

Bilden ”Intuition is my pronoun” togs på ett fjäll norr om Grövelsjön i Dalarna. Att det blev just där var inte planerat i detalj. Zafire Vrba slog upp en karta och gav sig sedan iväg.

– Jag var helt fjärrstyrd, jag hade aldrig varit där förut. Det var fruktansvärt mycket mygg! Jag riggade kameran, tog av mig kläderna och tog kanske fyra bilder. Normalt tar jag hundratals. Det hela var väldigt intuitivt vilket är precis det jag ville skildra i bilden.

”Transtillstånd - erfarenheter av att vara trans” visas på Galleri hörnan i Falun till och med 5/10 2020.

Under utställningsperioden visas videoverket ”I’m continuously crying tears of estrogen and tears of testosterone” även i Ljusgården på Kulturhuset tio14.