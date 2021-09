Begravningar som hållits i Dalarna – kommun för kommun

Avesta kommun

I Avesta församlingsgård den 27 augusti för Ulla Östman. Officiant var Ann Görling. Vid piano Eldar Levgran. Solosång framfördes av Johannes Kotschy.

I Folkärna kyrka den 10 september för Anna-Lisa Bergström f.Flemström. Officiant var Jörgen Eriksson. Organist Majt Bengts och solist Anna Holmqvist.

I By kyrka den 10 september för Nils Olof ”Olle” Lundgren. Officiant var Erik Berger. Organist Majt Bengts.

I Avesta gravkapell den 10 september för Lars Gustafsson. Officiant var Sven Nyman. Organist Irina Levgran.

I Avesta Pingstkyrka den 27 augusti för Siw Bergkvist. Officiant var Samuel Folke. Organist Margareta Jernberg Olsson. Sång och piano Anna Holmqvist.

I Avesta gravkapell den 3 september för Maj-Britt Hammarqvist. Officiant var Ann Görling.

I Folkärna kyrka den 2 september för Milly Larsson. Officiant var Ingrid Öberg Hägg. Organist Heléne Thunberg.

I Horndals kyrka den 3 september för Lily Sjöström. Officiant var Ingrid Öberg-Hägg. Organist var Majt Bengts.

I Horndals kyrka den 16 september för Rune Andersson. Officiant var Ingrid Öberg-Hägg. Organist var Heléne Thunberg.

Borlänge kommun

I Uppståndelsekapellet den 28 augusti för Kurt Mårtensson. Präst: Johanna Bäcklund. Organist: Anna Andersson.

I Stora Tuna Gravkapell 27 augusti för Börje Wadell. Officiant: Conny Sohlberg.

I Stora Tuna Gravkapell den 10 september för Gun Karlsson. Präst: Ann-Gerd Jansson. Organist: Anita Sundmark.

I Stora Tuna Gravkapell den 10 september för Sven-Gunnar Hanis. Officiant: Maria Lidén.

I Uppståndelsekapellet den 11 september för Gisela Åhlberg, Borlänge. Präst: Gunbritt Käck. Organist: Anna Andersson.

I Uppståndelsekapellet den 9 september för Inga Lisa Arnberg. Präst: Johanna Bäcklund. Organist: Sören Hult.

I Uppståndelsekapellet den 10 september för Henrik Nordahl. Präst: Anna Hartwig. Organist: Sören Hult.

I Stora Tuna gravkapell den 9 september för Tony Couvatsis. Officiant IngMarie Lerström.

I Uppståndelsekapellet den 10 september för Lars Olov Vik, officiant: Mikael Hjalmarsson.

I Uppståndelsekapellet den 3 september för Lars Broman, Borlänge. Präst: Ann-Gerd Jansson. Organist: Eva Lövgren.

I Uppståndelsekapellet den 4 september för Margareta Andersson, Borlänge. Präst: Gunbritt Käck. Organist: Eva Lövgren.

I Uppståndelsekapellet den 3 september för Jan Rosengren. Präst: Ann-Gerd Jansson. Organist: Eva Lövgren.

I Stora Tuna Gravkapell den 4 september för Bojan Lindberg. Präst: Gunbritt Käck. Organist: Anna Andersson.

I Stora Tuna Gravkapell den 3 september för Karin Vattulainen. Präst: Gun-Britt Käck. Organist: Anita Sundmark.

I Stora Tuna Gravkapell den 3 september för Eivin Eriksson. Präst: Gun-Britt Käck. Organist: Helene Larsson.

I Stora Tuna Gravkapell den 2 september för Pär Sjöberg. Officiant: Maria Lidén.

I Torsångs kyrka den 3 september för Sven-Erik Vejgården. Präst var Forshaga Susanne Brännhammar och organist Helene Larsson. Åsa Lejonclou och Säters manskör sjöng. Bengt Olerås spelade Valthorn.

Falu kommun

I Falu Kristine kyrka den 27 augusti för Kenneth Johansson, Falun. Präst var Thomas Söderberg. Henrik Alinder spelade orgel. The Hebbe Sisters, Emelie och Maria Hebbe sjöng. Duo Sentire, Ulrika Hebbe (piano) och Lars-Inge Bjärlestam (cello) kompade The Hebbe Sisters och spelade musik under avskedet.

I Hosjö kyrka den 27 augusti för Sven Andersson, Hosjöstrand, Falun. Präst var Camilla Nyberg. Anneli Sundin sjöng. Philip Lindh spelade piano och orgel.

I Sundborns kyrka den 27 augusti för Anders Holm. Präst: Fredrik Linder. Kantor: Margareta Störling.

I Bjursås kyrka den 27 augusti för Birgitta Hansson. Präst: Lennart Pettersson. Organist: Birgitta Flygare.

I Lilla Skogskapellet den 2 september för Birgit Appelkvist. Präst: Anna Frydenberg. Organist: Henrik Alinder.

I Stora Skogskapellet den 10 september för Evert Karlsson. Präst: Svante Nyberg. Organist: Thomas Isaksson.

I Sågmyra kyrka den 9 september för Gunnar Svensk. Präst Lennart Pettersson, musiker Michal Wodrowski.

I Hosjö kyrka den 9 september för Ruth Sens, Falun. Präst var Michael Wingårdh. Per Walfridsson Ohls spelade orgel. Kerstin Streitlien, Ingrid Petri, Lasse Ljungström spelade fiol.

I Skogskapellet den 10 september för Marianne Hermansson, Falun. Präst var Camilla Nyberg. Anna Kjellin spelade orgel och piano.

I Skogskapellet den 10 september för Per Matilainen, Falun. Präst var Maria Eklind. Sofia Pekkari spelade orgel.

I Lugnetkyrkan den 9 september för Roger Hiding. Officiant: Øyvind Tholvsen. Musik/Sång: Erik Lanngren, Kristina Golsäter, Magnus Jorstig, Robert Olsson, Tobias Åberg.

I Sågmyra kyrka den 9 september för Gunnar Svensk. Officiant: Lennart Pettersson. Organist: Michal Tomasz Wodrowski.

I Sundborns kyrka den 3 september för Marianne Lundin. Präst: Kalle Bengtz. Organist: Margareta Sörling.

I Stora Skogkapellet den 3 september för Nils Olsson. Officiant: Conny Sohlberg.

I Stora Skogskapellet den 3 september för Barbro Magnusson. Officiant: Conny Sohlberg.

Gagnefs kommun

I Gagnefs kyrka den 2 september för Bengt Peters, Gagnef. Officiant var Josefin Rådbo och organist var Anna-Karin Lisell. Ingemar ihlis var solist och Erik Peters sjöng och spelade gitarr.

I Björbo Lillkyrka den 3 september för Sören Dahl, Björbo. Officiant var Christina Dalberg och kantor var Anna Dalfors Warg.

Hedemora kommun

I Hedemora kyrka den 13 augusti för Tommy Viklund. Präst: Josef Ängsved, organist Lennart Bengts.

I Hedemora kyrka den 27 augusti för Christer Dahlström. Präst Anna Jonsson. Organist Anders Lindström.

I Hedemora kyrka den 27 augusti för Margareta Pedersen. Präst Anna Jonsson. Organist Lennart Bengts.

I Hedemora kyrka den 26 augusti för Anna Margareta Baumgren. Officiant var Anders Berglund, organist var Lennart Bengts, solister var Majt Bengts och Cecilia Brodin.

I Hedemora Kyrka den 27 augusti för Margareta Pedersen. Präst: Anna Jonsson, organist: Lennart Bengts.

I Hedemora kyrka 10 september för Gunnar Bäckström. Präst: Elisabeth Dahlstedt. Musiker: Lennart Bengts.

I Hedemora kyrka den 3 september för Anna-Britta Olsson. Präst: Josef Ängsved. Organist: Lennart Bengts.

I Garpenbergs kyrka den 3 september för Anna-Lisa Airaksinen. Präst: Josef Ängsved. Organist: Lennart Bengts.

I Stjärnsunds Kyrka den 2 september för Jan-Ove Engström. Präst: Anna Jonsson. Organist: Majt Bengts.

Leksands kommun

I S:t Petri kapell den 27 augusti för Gunvor Westerberg, Leksand. Officiant: Christina Engqvist. Orgel: Mikael Boström Eric´.

I Åhls kyrka, Insjön, den 27 augusti för Mats Wallgren. Officiant var Christina Engqvist och organist Mattias Bäck. Solist Ingemar Ihlis. Fiol Livet Nord, gitarr Johan Tenstad och kontrabas Peder Åkerlund.

I Leksands kyrka den 10 september för Yvonne Johansson, Insjön. Officiant var John Sund och organist Fumiko Okino.

I Leksands kyrka den 11 september för Ingmarie Östlund, Heden. Officiant var Rebecca Klitgaard Nelsson och organist Fumiko Okino. Solist Stiko Per Larsson.

I Åhls kyrka den 10 september för Maj-Britt Lundgren, Insjön. Officiant: Christina Engqvist. Orgel: Mattias Bäck.

I Leksands kyrka den 10 september för Maj-Lis Sunnanängs, Leksand. Officiant: Joel Ludvigson. Orgel: Fumiko Okino. Solist: Lars Björk, fiol.

I Djura kyrka den 3 september för Siv Danielsson, Djura. Officiant var Lotta Eriksson och organist var Liselott Ambjörn. Ingemar Ihlis var solist.

I St Petri kapell den 3 september för Barbro Olsén. Officiant var Sture Lundqvist. Organist Mikael Boström Eric´. Solist Stefan Nykvist.

I Leksands kyrka den 3 september för Lena Karlén, Leksand. Officiant: Rebecca Klitgaard Nelsson. Orgel: Mikael Boström Eric´. Solist: Jonas Åkerlund, fiol och gitarr.

Ludvika kommun

I Hoppets kapell den 26 augusti för Gunnar Eriksson. Präst: Per-Olof Lif, Organist: Linda Englund.

I Grangärde gravkapell den 27 augusti för Johnny Storgärds. Officiant: Mikael Hjalmarsson.

I Ludvika Ulrika Kyrka den 27 augusti för Folke Larsson. Präst: Carl-Axel Hagberg. Musiker: Gammals Mats Dahlström.

I Hoppets kapell den 27 augusti för Jarmo Pekka Rytkönen. Officiant: IngMarie Lerström.

I Lillkyrkan den 9 september för Benny Lundén. Präst: Per-Olof Lif. Organist: Linda Englund.

I Lillkyrkan den 9 september för Allie Hedberg. Präst: Per-Olof Lif. Organist: Linda Englund.

I Korsets kapell den 9 september för Ulla Ohlström. Officiant: Maria Lidén.

I Grangärde gravkapell den 10 september för Ingrid Lindman. Präst: Anders Torby. Organist och Solist: Peter Resare.

I Korsets kapell den 10 september för Gudrun Björkman. Präst: Daniel Jansson Brask. Musiker: Gammals Mats Dahlström.

I Hoppets kapell den 10 september för Mona Kristensson. Präst: Daniel Jansson Brask. Musiker: Gammals Mats Dahlström.

I Grängesbergs kyrka den 10 september för Sten-Erik Johnsson. Präst: Anders Torby. Organist: Anders Hallpers.

Malung-Sälens kommun

I Tyngsjö kyrka den 27 augusti för Björn Persson. Officiant var Sandra Grellsgård, organist Ivar Murelius, solister Anna Sollerman och Ivar Murelius.

I Malungs kyrka den 27 augusti för Gerd Andersson. Officiant var Anette Oskarsson och organist tillika sångsolist Maria Granlund. Linnèa Thors sjöng.

I Lima kyrka den 26 augusti för Folke Flygar. Officiant Birgitta Arneving. Kantor och sång Emil Sjölin. Trumpet Lars Igelström.

I Lima kyrka den 27 augusti för Vanja Nilsson. Officiant Håkan Tapper. Kantor Mats Lissdanils. Gitarr Kristoffer Sundberg, sång Emilia Gudmunds.

I Lima kyrka den 3 september för Roger Wikström. Officiant var Birgitta Arneving och organist Emil Sjölin.

I Malungs kyrka den 16 september för Uno Finnström. Officiant var Sandra Grellsgård och organist tillika sångsolist Maria Granlund.

Mora kommun

I S.t Mikaels kapell den 27 augusti för Birger Åberg. Officiant var Komminister Karolina Pernling och organist var Ulrika Ryssmats. Claes Meyer spelade flöjter och Carina Nygard sjöng.

I S:t Mikaels kapell den 27 augusti för Håkan Andersson, Mora. Officiant var Ulf Jonsson och organist Ulrika Ryssmats.

I Andreasgårdens kapell den 27 augusti för Sven-Erik Friskopps. Officiant var Komminister Sven Jernberg och organist Jenny Halvarsson.

I Sollerö kyrka den 10 september för Rune Stolth. Officiant var komminister Karolina Pernling och organist var Jenny Halvarsson.

I Siknäs kyrka den 10 september för Barbro Lindh. Officiant var komminister Ulf Jonsson och organist Marianne Söderström.

I S:t Mikaels kapell den 9 september för Målar Erik Andersson, Nusnäs. Officiant Ulf Jonsson, orgel Ulrika Ryssmats.

I Mora kyrka den 3 september för Ulf S Wallin, Mora. Officiant Karolina Pernling, orgel Ulrika Ryssmats. Solist barnbarnet Dennis Wallin, sång. Solist Roger Zakrisson, sång och gitarr.

I S:t Mikaels kapell den 3 september för Kerstin Price. Officiant var komminister Ulf Jonsson och organist Jenny Halvarsson, som även var solist.

I Mora kyrka den 3 september för Olof Holknekt. Officiant var Komminister Anders Åkerlund och organist Ulrika Ryssmats. Solist var Kjell Runsten på fiol.

Rättviks kommun

I S:t Olofs kapell den 28 augusti för Berit Knutsson, Rättvik. Officiant: Jan Engqvist. Kantor: Henrik Berg. Fiol: Hans Ehrling.

I S:t Olofs kapell den 2 september för Christer Gottfridsson, Gärdebyn, Rättvik. Officiant: Anders Åkerlund. Kantor: Henrik Berg. Sång: Gabriella Dalgärde.

I S:t Olofs kapell den 10 september för Ruth Rosengren. Officiant var Jan Engqvist och kyrkomusiker Margareta Ståhl Smideman.

I S:t Olofs kapell den 11 september för Margareta Ståhl. Officiant var Anneli Westman och kyrkomusiker Henrik Berg.

I S:t Olofs kapell den 3 september för Eva Händén. Officiant var Anneli Westman och kyrkomusiker Margareta Ståhl Smideman.

I Ore kyrka den 3 september för Karin Sturk, Rättvik. Officiant: Carl-Johan Rudman. Organist: Erik Tinnis.

Smedjebackens kommun

I Söderbärke kyrka den 27 augusti för Mats Wiklund. Officiant var Charlotta Wähner och kantor var Erik Svensson.

I Söderbärke församlingshem den 10 september för Lennart Lilja.

I Söderbärke kyrka den 3 september för Sven Fryknäs. Officiant var Madeleine Ingmarstedt och kantor var Erik Svensson.

I Norrbärke kapell den 3 september för Börje Höglund. Komminister Anna-Karin Pettersson. Musiker Mats Englund.

Säters kommun

I Silvbergs kyrka den 10 september för Kerstin Lundin (Österberg), Borlänge. Präst: Jörgen Dicander. Organist: Thomas Bernhardt.

I Elimkyrkan den 9 september för Olle Sandström. Präst var Åsa Svensson och organist Erik Svensson.

I Gustafs kyrka den 9 september för Dan Persson. Präst var Forshaga Susanne Brännhammar, organist Daniel Larsson och Sångsolist Bengt-Åke Lindén.

Vansbro kommun

I Vansbro kyrka den 27 augusti för Gunborg Henningsson. Officiant var Torbjörn Axelson och organist Barbro Rydhamn.

I Nås kyrka den 26 augusti för Inga-Brita Johansson. Officiant var Eva Cronsioe. Organist var Barbro Rydhamn.

I Nås kyrka den 26 augusti för Marie Skantz. Officiant var Eva Cronsioe. Organist Barbro Rydhamn.

I Nås kyrka den 11 september för Pellas Gunborg Eriksson. Officiant var Camilla Strömberg, organist och sångsolist Peter Resare.

I Järna kyrka den 10 september för Björn Engman. Officiant var Eva Cronsioe och organist var Barbro Rydhamn.

I Vansbro kyrka den 10 september för Anna-Britta Hagman. Officiant var Robert Van Aarem och organist var Anki Resare.

I Vansbro kyrka den 10 september för Siv Kjellgren. Officiant var Torbjörn Axelson, organist Ann-Christine Res.

I Nås kyrka den 3 september för Myr Rolf Gustafsson. Officiant var Torbjörn Axelsson. Organist var Ann- Christine Resare.

I Nås kyrka den 3 september för Birgitta Ollars. Officiant Torbjörn Axelson, organist Ann-Christine Resare.

I Äppelbo kyrka den 16 september för Sören Thörn. Officiant var Robert van Aarem och organist Peter Resare.

Älvdalens kommun

I Älvdalens kyrka den 27 augusti för Rune Westlin. Officiant var Pege Andersson, organist Gunilla Albertsdotter. Solisterna var Emma Jarl, Anders Westlin, Stefan Nykvist, Peter Larsson och Svante Olsson.

I Älvdalens kyrka den 3 september för Britt Rytter. Officiant var Susann Senter och organist Gunilla Albertsdotter, Stefan Nykvist var solist.

I Älvdalens kyrka den 3 september för Aina Halén. Officiant var Susann Senter och organist Gunilla Albertsdotter.

I Evertsbergs Bygdegård den 3 september för Bengt Eriksson. Officiant var Sven Eriksson som även var solist.