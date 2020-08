Bästa prestationen inte bra nog för KIK: "Lider med tjejerna"

Efter en relativt jämn upptakt på matchen gav BP:s Michelle Rojas Floras gästerna ledningen efter en snygg soloprestation. Och sett till hur inledningen av matchen såg ut var det inte helt ologiskt. Även om KIK höll spelet uppe bra, kändes gästerna något vassare offensivt.

Men efterhand tog Kvarnsveden över mer och mer och framförallt under första halvan av andra halvlek var hemmalaget klart bättre än Brommapojkarna.

– Vi sa faktiskt det, att det här kanske är vår bästa prestation rent spelmässigt i serien. Men sen är det ett mentalt spel i det hela. Vi får bra momentum, gör 1–1 och skapar bra tryck men får inte betalt. Och så kommer det en straff som en blixt från klar himmel, jag tycker inte de har så mycket innan den. Det är klart att det blir lite gamnacke då, säger Fredrik Bengtsson.

Det var när Klara Folkesson kom in i slutet av första halvlek, efter att Anna Björklund fått kliva av på grund av skada, som det verkligen började händer saker offensivt för Kvarnsveden.

Folkesson utmanade med kraft och fart på sin vänsterkant och matade in bollar i straffområdet. Och fick med sig sina lagkamrater. KIK, som i inledningen av matchen ofta hade attackerat två mot fem, anföll helt plötsligt tre mot tre eller fyra mot fyra.

– Jag tycker att vi hade lägen att skapa och göra våra spelare på kanten, men då kanske vi väntade in i stället och så blir vi underlägsna i vår numerär. Då är det svårt att komma till och då fick vi inte in bollarna. Vi måste vara lite tydligare, spela lite rakare och få in bollarna lite tidigare, säger Fredrik Bengtsson.

Och när Kvarnsveden väl började göra det kom målchanserna. Det surrade rejält i Brommapojkarnas straffområde efter kvitteringen. Men i stället för ett KIK-mål kunde BP vända spelet, skaka fram en straff och återta ledningen.

– Det var surt. Jag lider med tjejerna i dag för jag tycker som sagt att de kanske gjorde sin spelmässigt bästa prestation i serien. Men det går lite emot oss och grinar illa nu, säger Fredrik Bengtsson.

Kanske kan det bli en positiv injektion i truppen att få in lite nya lagkamrater. Hanna Lundell från Trelleborg är redan klar, ett par nyförvärv till bör komma den närmaste veckan.

– Det är jättebra att vi får in Hanna Lundell här nu som offensiv kraft. Om man tittar spelmässigt är det väl främst den sista tredjedelen där vi behöver bli bättre, försvarsmässigt har vi gjort bra prestationer mot topplagen. Men i anfallsspelet har vi en del kvar att göra. Vi måste skapa fler chanser, vinna boll högre upp. Och framförallt bli lite tydligare och få in bollar i boxen, säger Fredrik Bengtsson.

