Barberaren Mando om nya lokalerna i Borlänge centrum: "Mina drömmar tar aldrig slut"

Mando Amer äger och driver The Barber Shop i Borlänge. Förra veckan gick flyttlasset till de nya lokalerna på Borganäsvägen. Han lärde sig om yrket tidigt och bland det första han lärde sig var att slipa knivar och klippa.

– Jag lärde mig på Egyptiska skolan i Kairo, berättar han.

Utbildningen var till tvålpojke.

– Det betyder att man är den som tvättar håret, städar och fixar lite, förklarar han.

Även i Egypten hade han sin egen salong, som han sålde när de flyttade till Sverige. Han gick frisörutbildningen i Falun och arbetade därefter som frisör.

– Men jag såg att det inte riktigt var min grej, säger Mando.

Det har alltid varit med honom i bakhuvudet att driva eget. I mars 2015 öppnade han The Barber Shop på Stationsgatan, den första officiella barbershopen i hela Dalarna.

Men pandemin har slagit hårt och nu är det nästan bara han själv som jobbar. Den förra lokalen var för stor och dyrare i hyra.

– Jag behövde banta, säger han.

Han sa upp det gamla kontraktet och hittade den nya lokalen på Borganäsvägen.

– Jag blev kär i lokalen när jag såg den första gången. Det är väldigt anpassat till det jag vill ha, det var så jag ville ha det för tolv år sedan, berättar han.

Lokalerna har stora fönster vilket han gillar, men Mando berättar att han gärna vill ha mer hemmakänsla.

– Det är taket som är i vägen, säger han och berättar han skulle vilja ha en karta i taket eller som en fondvägg.

– Mina drömmar tar aldrig slut, säger han och skrattar.

Om det i framtiden finns möjlighet att utöka kommer han att göra det. Det som i nuläget bromsar honom är svårigheten att hitta skickliga, duktiga medansvariga.

– Jag vill inte säga anställda. När en kund kommer hit är vi båda ansvariga för att den ska känna sig bekväm, trygg och verkligen nöjd. Man kan inte nå alla såklart, men kunden ska vara nöjd. Så enkelt är det.

Läget är absolut bättre nu än tidigare och sedan flytten är det många som kommit in på drop-in.

– Men jag är nästan fullbokad. Jag är glad för det men tyvärr är jag nästan själv, säger han och berättar om utmaningarna med att driva eget.

– Det är inte lätt men det är kul. Jag lär mig något nytt varje dag, säger han och fortsätter:

– Jag brukar alltid säga: if you think you´re good, you will never be better.