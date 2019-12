Bandysurr om succélaget som ska tas på allvar – och favoritens problem: "Börjar blåsa snålt på Lugnet"

► Dubbla vinster för Rättvik. Det kanske inte kommer som någon chock då man hade dubbla hemmamatcher eftersom man är ett norrlag. Rättvik är fortsatt otroligt starkt på hemmaplan. Först städar man av Kungälv med 7-2 för att sedan lösa biffen även mot Gripen under söndagen med 9-5.

Anton Dahlberg var verkligen ett välkommet tillskott för Siljanslaget. Inte bara för att han är en bra spelare utan för att man tvingat klara sig utan bröderna Widén, så all bredd man kan få in är oerhört viktigt i en för tillfället tunn trupp. Det gjorde även att lagets bäste, Marcus Lindholm, fick ta ett steg upp i banan och leveransen kom som ett brev på posten. 1+6 från hans klubba under helgen. Två andra som ska lyftas fram är Rasmus Plan och Tim Stjernström, som bjöd på ett par härliga menyer i helgen.

Löser sportchef Dan Hjelm en förlängning på lånet av Dahlberg ser jag absolut Rättvik som ett hot om kvalplatserna i slutet av februari. Kom till arenan nu rättviksfolket, det ska inte behöva vara 150 personer i hallen för ett lag som spelar ett av seriens roligaste spel. Skärpning.

► Ljusdal-Gripen. Vi var nog många som hade förväntat oss ett hett möte under lördagen, när ”seriefinalen” skulle spelas. Gripen öppnade piggt första kvarten men efter det var det som att Ljusdal ökade takten successivt för varje minut som gick. 7–1 slutade kalaset till hemmalaget och om vi ska vara helt ärliga så var det aldrig riktigt spännande.

► 3-8. Så slutade matchen mellan Falun och Katrineholm. Ja, ni läste rätt, 3-8.

En match jag bevittnade. Bollen ville inte in för hemmalaget. Tre straffar, 19 hörnor och 17 skott på mål för hemmalaget resulterade i endast tre mål.

Henrik Karlsson stod på huvudet i bortalaget och när hans lag gjorde mål på mål i slutskedet på alla möjliga vis gick det faktiskt inte att hålla sig för skratt. Katrineholm är på allvar, så är det bara. Även fast till och med jag har haft svårt att tro det.

► Statistiken. Jag fick känslan av att det var en uppryckning av statistisk uppdatering från matcherna denna helg. Visst, man kan inte följa alla matcher noggrant men av det jag såg uppdaterades det på ett bra sätt på Elitrapport. Främst kolumnen skott på mål, som har varit det största problemet under inledningen, såg betydligt bättre ut. Bra jobbat!

► Att Kalix tar två poäng i helgen utan både Anton Voronchikhin och Johan Sundquist får väl ändå ses som okej. Det ser något makalöst tunt ut när framförallt Sundquist är borta. Hoppas han snart är åter för norrbottningarna annars är risken stor att det blir en tung jul.

► Nu börjar det blåsa snålt på Lugnet. Helgens prestationer från Falu BS var dock ett steg framåt i min bok. Det kanske därför är tidigt att ta fram krisstämpeln redan nu, men som helhet, herregud vilken svag inledning.

Poängen är en sak, men att det har sett så dåligt ut på plan är nog det värsta. Saknaden av fart och energi är påtaglig och känslan är att varje gång jag ser Falun är majoriteten av spelarna stöpta i samma form. Det går otroligt sakta på rören. Visst, man besitter en del passningsskicklighet, men känslan är att ingen spelare kan göra något på egen hand i matcherna.

Därför ser man rent ut sagt hopplöst ut när kollektivet inte funkar. Micke Olsson, Daniel Bäck, David Forsell och allt vad ni heter, det är läge att kliva fram nu och visa lite BS-hjärta.

Framåtblicken

Falun är det enda laget som spelar dubbelt i helgen. Unik och Kalix står på menyn och nu behövs samtliga poäng hem till Dalarna.

Två oväntade topplag i form av Boltic och Katrineholm ska mötas. Otroligt spännande på förhand. Boltic har ju verkligen smugit under radarn, efter att man gjorde det man skulle i helgen mot Unik och Skutskär. Helt plötsligt ligger man på en positiv kvalplats och på Tingvalla är laget urstarkt. Ovisst.

Ljusdal bara kör och kör och nu är man i serieledning och enda lag utan förlust. Känslan är att kulramen ska fram i helgen när Skutskär gästar. För inte kan väl gästerna göra match av det där?

Veckans spelare

Denna vecka var det oerhört hårt.

Mischa Svechnikov har ställt in lasersikte på klubban. Rasmus Plan har bombat på för ett starkt Rättvik. Marcus Magnusson i Tellus har börjat skjuta för att döda. Olle Sundin i Ljusdal har levererat otroligt både offensivt och defensivt.

Men någonstans landar jag i att kronan ska upp på Niklas Erikssons huvud i Katrineholm. Visst, man mötte Borlänge i den ena matchen men att göra fem bulor på Lugnet tycker jag inger respekt. Grattis!