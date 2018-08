Hellman klar för Peace & Love City – här är udda lönekravet: "Visar på ren och skär kärlek"

Texten "Han är tillbaka!" och en länk till Alice Coopers låt "He's back (the man behind the mask)". Det kryptiska inlägget gick ut i Peace & Love Citys sociala kanaler under tisdagen.

Efter Bandypuls artikel i slutet av juli, om att klubben drömde om en Hellman-comeback, kändes sambandet givet. Sportchefen Daniel Johansson bekräftar vid 16-tiden att målvaktsprofilen, som spelade i klubben för två säsonger sedan, är klar för en återkomst.

– Det betyder hur mycket som helst, inte bara för att han är en av Sveriges absolut bästa målvakter. Vi har haft en ganska tuff vår, så med tanke på det känns det här otroligt bra.

När fick du beskedet?

– För 25 minuter sedan. Det enda jag har skrivit till honom de senaste dagarna är: Har du bestämt dig? Får jag lägga ut låten? När han nu sade ja så gjorde jag det direkt, skrattar Daniel Johansson.

– Man har hoppats att han skulle bli sugen när det närmar sig säsong. Jag vet inte om det här har att göra med att vi går på is i morgon eller om det är för att Leksand gjorde sin första träning i går.

Daniel Johansson skrattar igen, för på frågan om hur ett ekonomiskt kämpande Peace & Love City kan finansiera en klassvärvning som Hellman svarar han:

– Han spelar i princip för kaffepengar och två säsongskort till Leksands IF. Det är inget skämt. Det är magiskt, helt stört faktiskt. Han gör det här för att hitta glädjen, inte för pengarna.

Johansson fortsätter:

– Björn är en fantastisk kille, och med de erbjudanden han har haft på bordet så visar det här på ren och skär kärlek.

Björn Hellman själv, som tidigare har sagt att han lika gärna kan lägga av om allsvenskan är alternativet, bekräftar också att karriären fortsätter – och att Daniel Johanssons uttalande om lönen stämmer.

– Det behövs inte mer. Jag spelar nästintill gratis, det är bara säsongskorten som är en kostnad. "Danne" har blivit en kompis till mig, så pengar är inte viktigt.

Berätta om dig och Leksand...?

– Det är något man har blivit uppväxt med, och de säger ju att man föds som leksing. Vi får se om det blir problem med träningarna.

Problem?

– Ja, om det krockar och man skiter i att träna för att gå och kolla på Leksand. Men det får vi lösa, säger Hellman med ett skratt.

Vad har fått dig att vilja spela vidare?

– Äh, det är ändå roligt tycker jag. Jag är ganska ung ännu, så det kan vara lite tidigt att sluta.

Tidigare har du sagt att du är "spyless" på bandy. Ska det bli kul nu?

– Ja, absolut. Det var roligt när jag var där sist. Man har längtat tillbaka dit sedan man for därifrån, säger Björn Hellman, som växte upp i Borlänge innan flytten till Kalix som liten grabb.

Flyttar hela familjen söderut igen?

– Nej, jag åker ner själv den sjunde september och så får Ida och barnen komma och hälsa på. Vi gör så det här året och så får vi se vad som händer efter vintern, säger Hellman, som hyllar sambon som också ligger bakom beslutet att fortsätta spela.

– Jag måste tacka Ida. Hon är världens bästa sambo och har en stor del i det här. Det är nästintill hon som har valt var jag ska spela i år.

Vid sidan av bandyn kommer Björn Hellman att jobba som mattläggare, precis som i Kalix.

Daniel Johansson och Kalix har ännu inte pratat om en lösning för Christian Frohm och Niclas Rönnqvist som flyttar till Borlänge för studier kommande säsong. För att övergångarna ska bli möjliga behöver Peace & Love City komma överens med Kalix som kräver, och har rätt till, 120 000 kronor i utbildningsbidrag för Frohm och Rönnqvist.

– Jag hoppas inte att det här med Hellman påverkar dialogen, att det här upplevs som kaxigt från vår sida. Det har ingenting med det här att göra, säger Johansson.

