Bågefeldt: "2021 har redan blivit en mental kamp för Brage"

Det hade egentligen inte spelat någon som helst roll hur det hade sett ut.

Bara en seger hade betytt så mycket. Bara ett enda spelmål hade betytt så mycket.

Nu blev det varken eller mot Värnamo, vilket gör att Brages säsongsinledning inte går att sortera in i något annat fack än det blytunga.

Och klart är redan nu att Brage, efter blott tre omgångar, tvingas gå en tuff, mental kamp.

Målskyttet hade varit ett problem redan i de två inledande matcherna, men på något sätt var ändå känslan att spelarna presterat tillräckligt lovande för att åtminstone ha en god tro på det man håller på med.

Frågan nu, efter lördagens nederlag, är hur länge man orkar hålla den där tron uppe.

Och det är där som en stor del av utmaningen ligger. För Klebér Saarenpää och hela den grönvita gruppen.

Den spelmässiga insatsen mot Värnamo var visserligen den svagaste hittills – vilket i någon mån nog kan förklaras av underlaget – men det var ändå inte något haveri vi bevittnade på Finnvedsvallens naturgräsmatta.

Brage har spelat betydligt sämre fotboll än så här i perioder, inte minst ifjol, så det är inte främst där som skon klämmer hårdast.

Men att, trots det, kliva in i ytterligare en träningsvecka utan att ha gjort varken mål eller fått någonting av värde med sig är inget jag avundas Brages spelartrupp.

När oket blir tyngre, när pressen och stressen ökar, när frustrationen börjar lura i bakhuvudet.

Och det är därför det är så viktigt att bryta den här trenden nu, omgående, för annars är risken överhängande att 2021 kan komma att bli en enda utdragen fajt mot hjärnspöken.

För det det kommer inte bli lättare med tiden.

För varje match som den dystra sviten håller i sig, för varje fortsatt missräkning, kommer såväl spelare som ledare att bli påminda om problemen – av supportrar, av media, av sig själva – ända tills det vänder, något annat är ofrånkomligt.

Faktorer som man visserligen måste klara av att hantera som elitspelare, men likväl faktorer som ska hanteras.

Och då gäller det att ha skalle. En jävla skalle. Något som säkert vissa också har, men rimligen inte alla i en grupp med drygt tjugo olika individer.

På något vis måste man istället hitta den styrkan tillsammans, för ska detta Brage göra sig självt rättvisa, då måste precis alla vara med på samma tåg och dela samma tro.

Hur man gör för att nå dit?

Inte en susning, men förhoppningsvis sitter Klebér Saarenpää på tillräckligt med eliterfarenhet för att åtminstone ha idéer.

Den kommande veckan och helgens match mot nykomlingen Vasalund tror jag kan bli kritisk för vilken känsla som kommer att prägla det här Bragelaget under 2021.

Ett Brage med ett naturligt självförtroende eller ett Brage som hela tiden måste gräva djupt för att hitta det?

Mot Vasalund måste Brage få något med sig, något positivt fragment för att bygga på det där självförtroendet. Något att ta med sig på vägen.

För att i omgången därefter kliva in mot storfavoriten Helsingborg under samma premisser som just nu råder, det tror jag inte någon grönvit kommer att må särskilt bra av.

Att börja slänga sig med plattityder som kris är tveklöst för tidigt än.

Men i en inte allt för avlägsen framtid kan vi vara där.

Vändningen behöver komma, och den behöver komma snart, om inte gropen som Brage just nu håller på att glida ned i ska bli allt för djup för att kravla sig hela vägen upp ifrån.

En grop där lagets största motståndare är spelarnas egna huvuden.