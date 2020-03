Bäckström: "När Idrottsdalarna stannar i medmänsklighet kannabaliserar ishockeyledarna på varandra"

När vinter möter vår är planeringskalendern en fest för en sportredaktion – ett aldrig sinande smörgåsbord.

Men så i onsdags small det bara till: coronaviruset var verkligen här på riktigt.

Det vi (Eller i alla fall många av oss, inklusive mig själv) nog ryckt på axlarna och skrattat lite åt var verklighet.

Istället för bekymmerslös förströelse har frågeställningarna handlat om något helt annat.

Vilka anhöriga kan tänkas tillhöra en riskgrupp?

När brakar finansmarknaden och världsekonomin genom golvet?

I en rasande hastighet har den där planeringskalendern för sportevent på redaktionen blivit en mindre kyrkogård av inställda event.

Bam. Leksand–HV71 spelas utan publik och därefter kom beskedet att slutspelet och kvalspelet är pausat.

Bam. Division 1-kvalet i ishockey med Orsa och Malung, pausat.

Bam. SSL-matchen IBF Falun–Pixbo, inställt.

Bam. Träningsmatch, Kvarnsveden–Hammarby, inställt.

Samtalen och agerandet i Idrottssverige har ändå i stor utsträckning präglats av samhällsansvar, omtanke och ambitionen att värna riskgrupper.

Att skydda våra äldre och varandra från att bära farsoten vidare.

Basketförbundet ringade in läget snabbast och bäst redan i torsdags när man stängde ner allt och utsåg en mästare på stående fot:

– Vid svåra beslut måste man gå tillbaka till sina värderingar. Vi har gemensamt i Svensk basket beslutat att en av våra grundvärdringar är att vi är mer än basketspelare, vi är mer samhällsmedborgare och medmänniskor. Det gjorde detta beslut lättare att ta, sa förbundets ordförande Mats Carlsson.

Tack för klarsyntheten och kuraget!

Hade herr Fagerlund förstått vilket monster han skapat hade nog aldrig den där dealen med klubbarna gjorts.

Basketen gör det man alltid gjort och speglar det man är sprunget ur: humanism och möjligheten att ge alla människor en andra chans.

Vad vissa andra (Läs: flera representanter inom ishockeyn och innebandyn) sysslat med under samma tid är ganska oklart – men det man alltid gjort: att vara sig själv närmast, sakna omvärldskoll och taktkänsla.

När ligor i hela Europa valt att stänga ner eller trycka på "paus" har det mesta dragits i långbänk här hemma. Det har uppstått polsk riksdag – precis som det brukar.

Innebandyn tvingade Kais Mora och Malmö att mötas – trots att ingen ville i ett läge där stora delar av samhället redan stängts ner.

Ett fullständigt haveri.

Ishockeyn då?

När övriga samhället ägnat sig åt pragmatism har Sveriges mest effektiva pengamaskin kastat sig ännu närmare skärelden.

Modos vd, Johan Widebro sa så här:

– Det enda rimliga är att vi och Björklöven flyttas upp i SHL. Det måste bli så. Vi har spelat oss till den här positionen.

Björklövens dito, Anders Blomberg, kontrade med:

– Vi är ju det klart bästa lagen i Hockeyallsvenskan så jag tycker vi ska få chansen att spela i den högsta ligan, vi har bevisat att vi är förtjänta av det om man stannar här och nu.

Därefter gav en fullständigt ursinnig sportchef i Timrå, Kent "Nubben" Norberg sig på konkurrenterna:

– Björklöven har vunnit serien och kommer slå ut Modo i finalen, det är jag säker på. Vi har plus på Modo under grundserien, vad säger att de ska få en plats i SHL? Det är en självklarhet att Timrå ska bedömas på samma sätt. Just nu är det fem allsvenska lag, inräknat Leksand och Oskarshamn, som har platserna som kan innebära SHL-spel för nästa säsong. Stängs serien i dag har vi lika stor chans som Modo, Björklöven, Leksand och Oskarshamn. Klart att det finns hinder för oss, det är jag medveten om, men det finns även för andra lag.

Det är ta mig fan så man baxnar.

Är det verkligen idrottsledare 2020 som säger detta när vi står inför en pandemi?

Jag, jag, och jag!

SHL valde först att pausa slutspelet för att under lördagen inse läget och be förbundet om ett slut.

Det var sent, men ändå gott så.

Vad Hockeyallsvenskan sysslar med är däremot högst oklart.

Ja, det handlar om jättestora belopp och oavsett vad den sportsliga lösningen blir kommer det att finnas både förlorare och vinnare.

Men, att i det här läget kasta sig ut och säga vad man själv förtjänar och inte utifrån ren spekulation är både osmakligt och taktlöst.

Samtidigt har ett vinklippt förbund, snart helt utan makt, gått och gömt sig – precis som det brukar vara.

När dåvarande förbundsordförande Rickard Fagerlund gav bort TV-rättigheterna till dåvarande Elitserieklubbarna under 1990-talet ansågs det vara för idrottens bästa.

Hade herr Fagerlund förstått vilket monster han skapat hade nog aldrig den där bjuddealen med klubbarna gjorts.

Ishockeyförbundet har blivit en passagerare, fullständigt vinklippt, och kan nu bara kan se på när landets klubbar kannibaliserar på varandra.

Lite för få människor har ett helhetsperspektiv och är sprungna ur den verklighet det här en gång handlade om.

En idrott som en gång var av arbetare för arbetare och folket har blivit något helt annat.

Ett fartblint skenande tåg.

Nu har man faktiskt chansen att visa varför man finns till, vara ett föredöme och ta sitt ansvar för något som är så oerhört mycket större än sig självt.

Hur slutar då det här?

Det är högst oklart och jag befarar ett fortsatt kaos.

Men, fram tills vi har en lösning – låt oss andra ägna oss åt väsentligheter.

Att ta hand om varandra istället för att tvingas lyssna på dumheter.