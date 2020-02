Backklippan tillbaka och debut för Näsén – så ställer Mora IK upp mot Kristiansstad

Viktige backen Mattias Nörstebö är tillbaka efter landslagsspel med Norge och kliver därmed åter in tillsammans med Adam Masuhr i första backpar.

Då Mora under veckan dessutom värvat in Pontus Näsén från Oskarshamn så förpassas både Anton Schagerberg och Viktor Larsson till läktarplats, då nytillskottet kliver in som sjundeback.

Kedjorna är identiska som de mot Almtuna senast och den enda skillnaden på forwardsplats är att Oliver Erixon, som då var extraforward, nu inte är med, efter att ha blivit klar för Borlänge Hockey i dagarna.

Moras lag mot Kristianstad:

Målvakter:

Isak Wallin (Olof Lindbom)

Backpar:

Mattias Nörstebö – Adam Masuhr

Isak Pantzare – Jonathan Granström

Viktor Amnér – Kalle Valtola.

Extra back: Pontus Näsén.

Kedjor:

Emil Bejmo – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Brendan Ranford – Brant Harris – Dustin Gazley

Oscar Eklind – Niklas Fogström – Filip Lennström

Måns Carlsson – Niki Petti – Oskar Svanlund.