Avstånd, trängsel eller mittemellan - så sköter sig Faluns serveringar under pandemin

Under våren har restauranger, caféer och barer fått anpassa sina verksamheter efter de restriktioner som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Mattias Orregård, livsmedelskontrollant på Falu kommuns miljöavdelning, berättar att de flesta verksamheter i Falun som de har besökt har haft brister som behövts åtgärdas.

Men det som också präglar verksamheterna är deras vilja att rätta till sina brister och förmåga att hörsamma vad som behöver förbättras menar Orregård.

Han förklarar också att vissa ställen utmanas av restriktionerna mer än andra.

– Ofta beror det då på lokalens och serveringsområdets utformning samt personalbrist, påpekar han.

Det är endast i fall där begränsningar inte gett någon effekt eller där verksamheten ignorerar de restriktioner som finns som det kan bli aktuellt med att stänga ned verksamheten.

Under fredagen förra veckan genomfördes en natt- och kvällskontroll, och Faluns restauranger och barer skötte sig relativt väl.

Golden beer i Falun har dock upprepade gånger misslyckats med att efterfölja restriktionerna. De har nu fått begränsa hur många kunder de får släppa in till max 20 stycken, om det bara finns en i personalstyrkan på plats.

Normalt sett kan barservering tillåtas om det inte uppstår trängsel men den nu begränsade verksamheten får från och med nu endast servera till borden.

– Detta beror framförallt på lokalens utformning, säger Mattias Orregård.

Sedan den 1 juni har kommunen mottagit tio stycken klagomål från allmänheten om att det förekommit trängsel på serveringsställen, men också i livsmedelsbutiker.

Dessa klagomål har berört Dublin Bar & Restaurang, The Bishops Arms, ICA Maxi, Blackstone Steakhouse, Geschwornergården, Gjuthuset café & butik, Rådhusgården samt Asian Take Away och Grönsakshandlaren på Stora torget.

Flera stycken av dessa har inkommit bara den senaste veckan. Det som verksamheterna oftast brister i är avstånd i köer och mellan sällskap. Men Orregård påpekar att bara för att det kommer in klagomål behöver det per automatik inte betyda att dessa är befogade.

Lagen som gör att det nu är kommunens ansvar att se till så att serveringsställena i kommunen följer riktlinjerna har enligt Orregård underlättat deras arbete.

– Det är nu tydligare vilka verksamheter som omfattas av lagen. Vi har till exempel inte tillsynsansvar över butiker. Om en butik har en serveringsdel så omfattas dock den delen av lagen, berättar Orregård.

Miljöavdelningen saknar stöd i lagen för att åtgärda brister generellt i butikerna.

– Det kan förstås uppfattas lite märkligt eftersom många falubor upplever trängsel där. Vi har fått in en del klagomål på butiker, fortsätter han.

Men lagen har också försett avdelningen med en större verktygslåda då det nu finns fler åtgärder att ta till om verksamheten inte lyckas följa restriktionerna.

– Det innebär att vi kan ta mer proportionerliga beslut, vilket är bra. Istället för att stänga ner en hel verksamhet kan verksamheten istället begränsas.

Socialminister Lena Hallengren (s), sade i samband med att lagen presenterades i mitten av maj att den förhoppningsvis skulle leda till mer dialog mellan myndigheter och serveringsställena. Orregård och hans kollegor har dock varit noga med den biten sedan de första kontrollerna genomfördes i april.

– Miljöavdelningen i Falun har arbetat med dialog och frivillig rättelse från start. Man kan säga att vi tagit oss an en mer rådgivande roll än vad vi vanligtvis gör inom kontrollen, säger Mattias Orregård.