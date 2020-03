AVSLÖJAR: Talangens glädjebesked – får A-lagskontrakt med Leksand: "En dröm jag haft hela livet"

Avestasonen Nils Åman gjorde sina första A-lagsskär redan säsongen 2018/19, och var med i matchtruppen i några av kvalmatcherna när Leksand tog klivet upp i SHL.

Under den just avslutade säsongen blev det bara åtta framträdanden i SHL, eftersom att Åman stördes av en axelskada. Talangen och kapaciteten hos 20-åringen – som öste in poäng i J20-laget i höstas – tycks dock vara uppenbar hos Leksandsledningen som erbjuder honom ett tvåårskontrakt, kan Sporten avslöja.

– Ja, Nils har precist gjort klart med Leksand för två år, säger agenten Marcus Isaksson.

– Han var fast besluten om att stanna i Leksand, så när klubben kom och erbjöd kontrakt behövde han inte fundera. "Japp", sa han bara.

Han har haft svåra skador redan i karriären men tagit sig igenom dem på ett ohyggligt imponerande sätt

Den spelskicklige centern noterades för 47 poäng på 30 juniormatcher den här säsongen, och hann även med en kortare utlåning till allsvenska Karlskrona. I SHL blev det tre poäng (1+2) på åtta matcher för Skogsbo SK-produkten.

– Nils är en fruktansvärt bra kille som trivs väldigt bra i Leksand. Han har haft ett par svåra skador redan i karriären men tagit sig igenom dem på ett ohyggligt imponerande sätt. Det talar för en ljus framtid för honom, säger Marcus Isaksson och hittar ett färskt exempel på det.

– Se bara på när han fick chansen i A-laget; i sin andra SHL-match loggade han arton minuter och spelade mest av alla Leksandsforwards mot Skellefteå. Nils kan spela både boxplay och powerplay, och han är så mogen att det ser ut som om han har spelat i SHL i tio år.

Sporten når en glad Nils Åman som försöker sätta ord på vad det nya kontraktet betyder för honom:

- Det känns jättekul, för det har varit en dröm för mig hela livet att skriva på ett A-lagskontrakt med Leksand, säger han.

– Nu ska jag träna hårt på försäsongen och försöka slå mig in i truppen.

Vilken typ av spelare får Leksand i dig?

– En tvåvägscenter som kan spela både i offensiv och defensiv zon, och som gillar att spela fram andra till bra lägen.

Du har bra spelsinne?

– Ja, det tror jag nog.

... Och är ödmjuk?

– (Skratt) De brukar säga så om mig.

Att han fick chansen i A-laget under nye tränaren Ulf Samuelsson mot slutet av säsongen tror han kommer att gagna honom i höst.

– Det betyder så klart jättemycket att jag fick känna på SHL och skaffa mig lite erfarenhet på den nivån. Allt går ju så mycket fortare jämfört med juniorhockeyn, och alla man möter är starkare. Jag tycker att jag utvecklas hela tiden, även om jag han en bit kvar gällande min fysik.

För närvarande har Nils Åman ledigt efter att ishockeysäsongen ställts in i kölvattnet av coronapandemin. Men om ett par veckor återupptar han sin individuella träning.

– Det kan bli så att jag åker hem till familjen i Avesta och tränar där i några veckor. Sen återsamlas vi med laget i mitten på april.