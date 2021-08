Avhopp i ledarstaben – Brage står utan målvaktstränare: "Gick jättesnabbt"

IK Brage står just nu utan målvaktstränare inför slutspurten av Superettan.

Förra veckan lämnade Peter Kristoffersson hastigt sin roll efter att ha fått nytt jobb på annan ort.

– Just nu funderar vi på hur vi ska lösa den pucken under hösten, till att börja med, säger sportchefen, Ola Lundin.