Avestas Linda Varg släpper ny låt – ska uppträda via livestream: "Det lättar upp dagarna"

"Do you wanna boom boom" heter Linda Vargs nya låt som hon och hennes man Ulf Nilsson skrivit själva. Linda Varg har till och med gjort musikvideon själv eftersom USA stängt alla sina gränser och möjligheter till att ta sig in i landet.

– Tanken var att jag skulle spela in musikvideon i Los Angeles med ett helt team. Men eftersom det inte går så har jag spelat in musikvideon själv hemma där jag filmar med mobilen. Det blir ju lite som att jag tar "selfies" i videon men jag tycker det blir coolt. Det ska bli helt otroligt kul att släppa den nya låten för den är verkligen jag.

På grund av coronaviruset är också alla spelningar inställda.

– Det jag gör istället nu för att få möta min publik är att jag livestreamar, alltså spelar live från min Facebook-sida Linda Varg Music. Jag kör måndagar, onsdagar och fredagar klockan 19:00. Det lättar upp dagarna lite trots corona och är ett jättehärligt sätt för att få "träffa" mina fans.

Linda Varg kommer ursprungligen från Grytnäs i Avesta. Hon bodde i Avesta ända fram 1998 men sedan flyttade hon för att gå på balettakademien i Göteborg. Linda slog sedan igenom i popgruppen ”Supernatural” som blev tilldelade ett platinacertifikat.

Linda Varg gör en tillbakablick på åren som gått. I år är det tio år sedan hon ställde upp i Idol – en resa som var svår. I Idol fick nämligen Linda Varg utstå en hel del kritik av juryn och hon tappade självförtroendet.

– Jag mådde jättedåligt.

Hon slutade till sist på en nionde plats i tävlingen.

– Jag tog det jättehårt och gick in i väggen. Det tog liksom musten ur mig. Men till sist tog jag mig ur det. Ibland måste man dö för att kunna leva. Nu skiter jag i vad folk tycker och tänker.

Den nya låten symboliserar just självförtroende och styrka – vilket Linda Varg fick tillbaka efter idoltävlingarna.

– Låten är väldigt sexig, men också väldigt kraftfull vilket beskriver styrkan hos mig väldigt bra – jag är 40 år och bara kör på. Jag tycker inte att åldern ska styra när jag slutar med mitt artisteri. Det är ju ett bra budskap ut till alla andra – låt inte åldern stoppa er och skit i vad folk tycker.