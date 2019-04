Här kan du fira valborg i Avesta – vi har hela listan

Valborgsfiranden i Avesta kommun

Krylbo IP: Den traditionella våryran pågår mellan klockan 16 och 21, med aktiviteter för alla åldrar. Programmet innehåller majbrasa, vårtal, underhållning, radiostyrda flygplan, provåk brandbil och hopp i hoppborg, etcetera. Arrangörer: Lions och Krylbo IF

Brovallsgården, Krylbo: Firandet startar klockan 17.30 och består av aktiviteter både för stora och små. Klockan 19.30 tänds majbrasan. Arrangör: Brovallens IF

By hembygsgård, By Kyrkby: Ett traditionellt valborgsfirande med olika aktiviteter, som startar klockan 18.00. Jubilatekören sjunger under ledning av Heléne Thunberg. Vårtal av bybon och näringslivsutvecklaren Kerstin Erikson. Ingen majbrasa. Arrangörer: By sockengille och Studieförbundet Vuxenskolan

Näs båthamn: Här arrangeras eventuellt valborgsfirande med majbrasa, beroende på om de får tillstånd att elda. Informationen uppdateras. Arrangör: Näs IF

Valborgshäng: Drogfritt ungdomsevenemang i Avestaparken, från klockan 21 till midnatt. För de som går i årskurs 7 till och med år tre på gymnasiet. DJ, dans, hoppborg och musikunderhållning. Arrangörer: Ungdomsrådet i Avesta tillsammans med Avesta kommun, Bilda, Ung i Nedre Dalälven och Dala Pop

Finns det fler valborgsfiranden att besöka? Tipsa oss via mejladressen redaktionen@avestatidning.com!