Även 64-åringar vaccineras i nästa fas – de äldsta kallas först

I vaccinplanens fas två ingår, bland andra, personer som är 65 år och äldre.

Enligt Region Dalarna gäller detta personer som fyller 65 år under året.

Det innebär att samtliga födda 1956 är tänkta att vaccineras under fas två, som inleds i februari och är tänkt att pågå till och med april.

Äldre personer kommer att prioriteras i fas två, eftersom hög ålder i sig är en riskfaktor. Personer som är 80 år eller äldre kommer att kallas via brev eller telefon.

– Övriga kan boka in sig via 1177.se men det går inte att boka in sig ännu, säger biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund.

För att använda sig av 1177:s e-tjänster krävs e-legitimation. Personer under 80 år som saknar e-legitimation kommer, när det blir dags för bokning, få hjälp via telefon. Region Dalarna uppger att att man kommer att informera brett när vaccinationsbokningen öppnar.