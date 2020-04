Avdelning på äldreboende satt i karantän – men ingen bekräftad smitta: "Vill inte ta några risker"

Hedgården har 30 lägenheter fördelade på tre avdelningar. En av avdelningarna är nu satt i karantän, vilket i praktiken innebär att personalen där tills vidare inte kommer att röra sig mellan avdelningarna.

– Så fort vi misstänker eventuell smitta skärper vi upp rutinerna och personalen stannar på den avdelningen. Vi tror kanske inte att det är corona, men vi vill inte ta några risker i dessa tider, säger Elisabet Zimmer som av sekretesskäl inte kan gå in på några närmare detaljer.

Ingen personal eller brukare på kommunens äldreboenden ska dock vara bekräftat smittad.

– Vad vi vet är det ingen i våra verksamheter som har haft corona. Vi hoppas att det här är falskt alarm och bara en vanlig förkylning.

Om det kan bli aktuellt med provtagning på Hedgården har Elisabet Zimmer inga uppgifter om i nuläget.

– Det är något som regionen beslutar i samråd med vår medicinsk ansvariga sjuksköterska. Men vi vet ju alla att snuva och förkylningssymptom kommer och går hela tiden, så man ska inte dra för stora växlar av att en avdelning stängs.

På flera håll i landet har det kommit rapporter om brist på skyddsutrustning. Även i Smedjebacken är man jakt efter mer, men situationen ska inte vara akut.

– Just nu har vi läget under kontroll och vi har ganska goda förhoppningar om att kunna köpa in mer.

Sedan 1 april gäller totalt besöksförbud på landets äldreboenden.