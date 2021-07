Återvinningen ökar i Ludvika kommun

Återvinningsindustrierna rankar Sveriges 290 kommuner utifrån hur mycket de ökat sin insamling av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar. Ludvika hamnar på plats 60 i deras återvinningsindex som baseras på statistik från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Så här ser Ludvikas insamling ut för de olika materialslagen:

Glas: En minskning med 0,5 kilo/invånare till 18,6 kilo/invånare.

Papper: En ökning med 3,4 kilo/invånare till 19,9 kilo/invånare.

Plast: En ökning med 3,4 kilo/invånare till 11,9 kilo/invånare.

Metall: En minskning med 0,6 kilo/invånare till 1,7 kilo/invånare.

Tidningar: En ökning med 4,4 kilo/invånare till 25,1 kilo/invånare.

Sammanlagt samlades 77,2 kilo förpackningar och tidningar in per invånare i Ludvika kommun under 2020, en ökning med 10,1 kilo jämfört med året innan.

– Många hushåll är bra på att återvinna förpackningar. En viktig förklaring är att vi har en väl fungerande infrastruktur för insamling och att återvinningsföretag och fastighetsägare gjort stora insatser för att underlätta återvinningen i flerbostadshus, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.