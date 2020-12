Artister från Bjursås och Borlänge får stipendium för att skapa: ”Musikbranschen är brokig”

På julafton presenterades årets stipendiater av Dalapop, i samarbete med Green Hotel och Musikcenter.

2020 tilldelas det Martin Riverfield Engström och Mats Björke.

Båda är musiker med en gedigen bakgrund i exporter från Dalarna. Det var via en bekants bekant som de fördes samman för att skriva musik ihop.

”Det som var konstigt var att vi aldrig hade träffats förut. Inte ens på en turné. Kanske är Rock and Roll och Rock and Roll olika. Men för oss handlar det om musik. Och för att kunna utveckla den sökte vi stipendiet för att kunna skriva klart det vi påbörjat. Skriva något nytt och eventuellt bjuda in någon av våra favoritartister från Dalarna att medverka på en låt”, säger Martin Riverfield i ett pressmeddelande från Dalapop.

”Musikbranschen är brokig och man måste vara medveten om så många delar. Det gör också att man tappar fokus ibland, fokus på låtarna! Jag hoppas att det här ska kunna ge mig själv det där fokuset som behöver få infinna sig. För när det händer så vet jag att det blir riktigt bra. Det blir musik på riktigt som kan ge mig själv och många andra glädje, tröst och inspiration”, säger Mats Björke.

Martin Riverfield Engström är från Falun, bosatt i Falun, och är mest känd som frontfigur i bandet Martin Riverfield & The Wheels of Fortune men har även under året skrivit flera låtar åt bland annat Larz-Kristerz.

Mats Björke lämnade Mando Diao 2014 och har sedan dess haft fullt upp. Han driver studion och skivbolaget Lab 259 och har de senaste åren samarbetat nära artister som Caj Karlsson och Thorsten Flink.

Om Dalapops produktionsstipendium:

Stipendiet delas ut en gång per år.

”Stipendiet delas ut till en artist eller ett band som visat motivation och driv under det gångna året och behöver skapa, repa eller producera i en kreativ miljö.”

Under en långhelg får stipendiaten visats i en kreativ miljö på Green Hotel i Tällberg, samtidigt som Musikcenter ser till allt som behövs för att repa och skapa låtar finns på plats. Dalapop står för mat och eventuella kringkostnader.

Källa: Dalapop.