Årtionden av tjänst i Ludvika snart över – två kyrkoprofiler vandrar in i en ny fas i livet

Nu börjar de två profilerna att se slutet på sina långa gärningar som präster i Ludvika församling. Kyrkoherde Gunnar Persson ”går hem” den 31 maj, bara en dag efter sin 62-årsdag.

Komminister Torbjörn Claesson jobbar till några dagar in i augusti då han tar semester. I september fyller han 65 och i oktober börjar hans nya tillvaro som pensionär på riktigt.

Det märks att det är två herrar som trivs och har trivts med sina jobb. Men nu ser de fram emot att inte behöva tillbringa söndagar i kyrkan av yrkesskäl.

– Jag har fyra barn och sju barnbarn och en son bor på Irland och dit är det ju inte så enkelt att åka när man jobbar, säger Torbjörn Claesson som tycker att det ska bli roligt att tillbringa mer tid med sina närmaste.

– Jag ska göra saker jag annars inte hinner med. Segla gillar jag, och att gå i skogen och skriva och läsa, säger Gunnar Persson.

Båda kan se tillbaka på långa karriärer inom Svenska kyrkan. Torbjörn Claesson hade inte ens fyllt ett kvarts sekel när han blev prästvigd 1979 och samma år började arbeta i Ludvika.

– Här var jag kvar till våren 1982 då vi flyttade till Vaxholm men hösten 1984 kom jag tillbaka och sedan dess har jag varit i Ludvika. Från sommaren 1986 till år 2000 var jag kyrkoherde.

Gunnar Persson började som präst i grannförsamlingen Norrbärke 1989 efter att ha blivit prästvigd samma år. Så småningom övergick han till en prästtjänst i Lillkyrkan och sedan 2011 har han varit kyrkoherde och därmed chef i församlingen.

Tjänsten som kyrkoherde har varit utannonserad och församlingen fick två sökande. Nu ska man gå ut med en till annons i hopp om att få ett större urval.

– Vi har ännu inte sökt någon ny komminister efter Torbjörn Claesson. Vi tar en åt gången och tanken är att nya kyrkoherden får vara med i processen med rekryteringen av komminister, säger Anette Andersson (S) som är ordförande i kyrkorådet. Hon tillägger att församlingen har fem prästtjänster.

Båda de snart pensionerade prästveteranerna är väl rotade i trakten och tänker bo kvar här och tycks vara mer eller mindre inriktade på att i framtiden gå in och korttidsvikariera i sina gamla roller.

– Det kommer säkert att bli så att jag kommer att vilja jobba lite ibland. Men nu ska jag först ha en liten paus, säger kyrkoherde Persson.

– Jag kommer säkerligen att gå in och vikariera om det behövs. Det är jättemånga pensionerade präster som gör det eftersom det är brist på präster. De går in och hjälper till, det skulle inte funka annars, noterar Torbjörn Claesson.

De är inte ensamma om att gå in i pensionärsledet i år. En annan profil i församlingen, kyrkogårds- och fastighetschefen Per Andersson, tackar för sig i november. Och i höstas vandrade komminister Carl-Axel Hagberg in i pensionärstillvaron.

– Det sker en generationsväxling just nu, konstaterar Gunnar Persson.