Årsmöte med körsång hos PRO Gagnef

Ordförande Torbjörn Ingmarsson hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Kören under ledning av Ulrika Olsson inledde stämningsfullt med Stad i Ljus och Flyttfåglarna.

Vid varje årsmöte hålls parentation över medlemmar som avlidit under det gångna året, så även i år. Prästen Josefin Rådbo höll i minnesstunden och Torbjörn Ingmarsson tände ett ljus för varje avliden person. En stämningsfull stund som avslutades med psalmen, Härlig är jorden.

Därefter sjöng kören välkända låtar, som passade bra för denna dag, Håll Mitt Hjärta, Kärleksvals och Those Were The Days.

Ulla Lindmark och Lena Boström informerade om kommande resor och evenemang. Bland annat blir det en utlandsresa i höst till Österrike med buss. Eftersom det nyligen varit fettisdag, serverades semla till kaffet.

Efter en trevlig fikastund var det dags för årsmötesförhandlingar. Jan Johansson valdes till ordförande för mötet och ledde förhandlingarna. Sex personer som har haft uppdrag i föreningen avtackades med en blomma av ordförande. Årsmötet avslutades med lottdragning och ordförande tackade alla som kommit.