Årsmöte hos SPF Husby som bara växer

Mötet började med en tyst minut för de fyra medlemmar som avlidit under året. Under 2019 har nio nya medlemmar anslutit sig och under 2020 har redan fem nya insett fördelarna med att vara medlemmar i SPF.

Till mötesordförande valde stämman Arne Hag och till mötessekreterare Sten Franson. Egentligen fanns det inga större förändringar inför nästa år utan man kan säga att föreningen har ”business as usual”. Som ny styrelsemedlem invaldes Aivy Häll som också är föreningens reseansvariga, vilket gör hennes plats i styrelsen som mycket värdefull.

Efter årsmötes bjöd den pensionerade polisen Per-Erik Abrahamsson på musikunderhållning kompletterat med en rad glada historier från sitt liv som polis.

Vid avslutningen påminde ordföranden Boel Roslund om kommande mannekänguppvisning den 9 mars vid Svinö Bygdegård, där både manliga och kvinnliga seniormannekänger kommer att demonstrera vårens vackra mode.