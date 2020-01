Årsmöte hos RPG i Borlänge-Säter

RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är en rikstäckande pensionärsrörelse på kristen grund. Lokalavdelningen i Borlänge-Säter bildades 2007 och de cirka 70 medlemmarna kommer från Svenska kyrkan och olika frikyrkoförsamlingar i Borlänge och Säter.

Årsberättelsen visade att man förutom årsmötet 2019 haft sju månadsmöten under året med skiftande program. Vi har bland annat haft besök av kommunpolis Erik Gatu, som talade om hur man skulle undvika att bli lurad som äldre.

En advokat har berättat om vad Framtidsfullmakt innebär. Vid ett tillfälle fick vi ett sångprogram om Göte Strandsjö. En annan gång fick vi höra om missionsarbete i Nepal.

Avslutningen av vårterminen blev en utflykt till Leksand, där vi bland annat gjorde en båtresa med Gustaf Wasa.

Höstterminen avslutades med en traditionell julfest med luciatåg av barn från Immanuelsskolan.

Efter förhandlingarna bjöd föreningen alla deltagare i årsmötet på smörgåstårta och kaffe. Som avslutning gjorde Britt Fahlgren en betraktelse.

Ordförande sedan starten har varit Bengt Halldorf. Han avtackades med en blomma. Liksom de flesta av styrelsemedlemmarna har han avböjt omval av åldersskäl.

Tyvärr har valberedningen inte lyckats få fram ersättare till styrelsen. Därför beslöt man under årsmötet att göra en paus med verksamheten under 2020, med en förhoppning att den skall kunna återupptas senare. Under tiden sköter riksförbundet centralt kontakten med medlemmarna.