Arne Karlsson in memoriam

Med Arnes bortgång har en legendar och en mycket god vän gått ur tiden. Arne var tveklöst den mest inflytelserika kommunaltjänstemannen i Mora och övre Dalarna i modern tid. Han personifierade begreppet kommunaltjänsteman med respekt och allmän tilltro som positiva förtecken. Han började som ung man och nyutexaminerad socionom i Mora köpings tjänst 1954 där bland annat den välkända duon skräddarmästare Isaksson och lokförare Wiklund hörde till de tongivande politikerna av vilka han lärde sig åtskilligt om lokalpolitik och kunde berätta åtskilligt om. Under sin verksamhetstid fick han vara med om två kommunslagningar, 1959 då Mora Landskommun sammanslogs med köpingen och 1971 då denna kommun inkorporerade grannkommunerna under namnet Mora Kommun. I båda fallen axlade Arne den tunga administrativa bördan,. Han titulerades nu i sin befattningsbeskrivning kanslichef och kommunens ledande tjänsteman. Senare tiders glittrande titulaturer som kommundirektör, kommunchef m.fl. hade man inget behov av. Alla visste ändå vem som var förvaltningens chef. Ibland tvingades han ta över uppgifter som egentligen skulle skötas av politiker. Då Stiftelsen Hyreshus till den grad misskötts av ansvariga politiker att företaget stod vid konkursens brant fick Arne gå in som styrelsens ordförande. Han tog resolut kommandot och rätade upp verksamheten. Därefter kunde företaget spela en avgörande roll i kommunens expansiva bostadspolitik med en produktion om ca 200 lägenheter per år! Till Arnes uppgifter hörde också att sköta kommunens markanskaffningar för ett expanderande Mora. Att förhandla med Moras jordägande bönder var förvisso inget för klenmodiga men Arne trivdes som fisken i vattnet och åtnjöt, oavsett meningsskiljaktigheter, alltid stor respekt. Så även utanför den egentliga kommunala sfären och han valdes till ordförande i IFK Mora, ett av Moras förnämsta äreställen. Tilltron till honom avspeglades också i att han av länsstyrelsen utsågs till civilförsvarschef i Mora kommun som utgjorde evakueringsort för storstäderna i händelse av krig. Under sig skapade han en effektiv kommunförvaltning som var förutsättningen för att kunna tillvarata de möjligheter som de expansiva 70- och 80-talen erbjöd. Således värvade han välutbildade och hungriga ungdomar, som gjöt nytt liv och framåtanda i förvaltningen.” Vi måste anställa sådana som vill något och som kan mer än vi, annars är det ingen mening,” ansåg han.

När jag själv - som relativt ung - till min egen förskräckelse blev vald till kommunalråd hade jag inte vidare klart för mig vad jag skulle ta itu med eller hur. Dessutom hade jag tidigare vid ett kommunfullmäktigemöte råkat i delo med Arne angående planeringen av Stiftelsens byggnationer.- Inte så bra. – Jag hade dock inte behövt bekymra mig. En av mina första dagar på posten kom Arne in till mig och sade: ” Här ska du väl inte sitta. Kom så åker vi ut !” ”Vart då”, undrade jag. ”Jo nu ska vi ut och presentera dig för Moras företagsledare. Att samarbeta med dom måste vara din viktigaste uppgift!” Och så blev det, Ur dessa möten föddes ett förtroendefullt samarbete mellan näringsliv och kommun, som bland annat resulterade i bildandet av den uppmärksammade Moragruppen. Några år tidigare hade Arne och dåvarande kommunalnämndens ordförande, Einar Berglund, verksamt bidragit till Siljanssågens utbyggnad och omlokalisering samt etablerat AMU-centret för omskolning av arbetslösa skogsarbetare till verktygsmakare.- Arne betonade ofta det goda samarbete han och Einar haft. – Allteftersom kom Arne och jag att bli en tajt duo. Särskilt tätt samarbetade vi ifråga om lokalisering av en mängd nya företag, utveckling av industriområdet på Örjastäppan, bygget av kvarteret Lisselby, och Moraparken m.m. Många ansåg säkert, med eller utan rätta, att vi lade oss i alltför mycket. Ibland kom vi kanske något nära kommunallagens råmärken. Men som Arne brukade säga: ”Det är inte rätt men det är riktigt! ” - Något som avspeglar mycket av hans personlighet. – Min tacksamhet för att få ha haft Arne som arbetskamrat och vän är stor.

Lennart Thorslund