Arne Back, Hjortnäs, har avlidit

Med Arne Backs bortgång har Hjortnäs förlorat en stor profil. Alla bybor kunde relatera till Back Arne, som han kallades av alla som kände honom.

Arne Back har betytt enormt mycket för Hjortnäs by. Dansen vid Hjortnäs Brygga hade inte varit den det är i dag utan Arne. Detsamma gäller majstångsresningen som han ledde under många år, liksom kyrkbåtsrodden. Han var styrman i byns kyrkbåt under många år då rodden var riktigt stor på Siljan.

Det var lätt att prata med Arne. Han var som en byns uppslagsbok. Rikt illustrerad dessutom. Arne hade massor med foton från Hjortnäs alla händelser och högtider. Bilder som han ofta visade i bystugan.

Att lyssna på Arne var en lisa för själen. Hans Leksandsmål hade den speciella Hjortnästonen. På gården vid Österviken fick hans minnen och berättelser fart. Sjön och bergen runt om inspirerade honom. Ingen var oberörd och ingen avbröt honom när han berättade. Hans blick och kontakt var omedelbar. Han hade talets gåva. Mycket handlade om förr utan att han förlorade sig i äldre tider. Arne var intresserad och påläst och hade gott om funderingar kring både nutid och framtid.

Arne Back var en stor ambassadör för Hjortnäs och Leksand utan att han tänkte på det. Det han sa kom inifrån. Allt fanns där på ett självklart och enkelt sätt.

Arne Back kunde allt om knuttimring. På sitt cv skrev han stolt timmerman. Många i Hjortnäs och på andra håll i landet bor i hus och stugor som Arne satt upp.

Många minns Arne Back som profet i Himlaspelet och som aktiv inom Byggnadsföreningen Svea i Leksand. Arne var skådespelare av den naturliga sorten och aktiv folkrörelsemänniska.

Arne Back sörjes närmast av barnen Anders, Birgitta och Kristina.

Mats Rönnblad