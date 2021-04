Arg bäver bröt sig in i Tonys garage – vägrade lämna: "Hoppade emot mig"

I tisdags när Tony Gunnarsson i By i Avesta kommun öppnade sin garageport upptäckte han att en oinbjuden gäst tagit sig in i byggnaden: alldeles intill dörren satt en ilsken bäver. Det krävdes några skivor formfranska, en högljudd skrämseltaktik – och en väsande bäverattack, innan Tony till slut fick djuret att lämna garaget.

– Det måste varit något han tyckte om med garaget, för han ville bara in.