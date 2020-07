Årets Kråkberg O-Triathlon med rekorddeltagande

Tävlingen börjar med 395 meter vattenpulsning i Orsasjön, som är mer välfylld än vanligt. Fortsätter med cykling och orientering med kontroller ute i sjön och i år även på närmaste ö.

Det blev en hel del bommar i orienteringen på den flacka Kråkbergsheden där Ulf Rask hade lagt fyra kluriga banor. För att inte så många skulle tävla samtidigt var det två starttider. 16:00 för de 17 icke klubbmedlemmarna och 18:30 för IFK Mora OK:s egna löpare.

Resultat korta lätta banan. 6,3 km. 6 startande: 1) Leo Ryapolov 45:03, 2) Wilma Hermansson 45:53, 3) Lova Sandberg 48:04, 4) Birgitta Hjalmarsson, Stora Tuna OK, 61:39, 5) Casper Wrahmé 69:01.

Korta svåra banan. 7,5 km. 22 startande: 1) Lotta Jungåker, Korsnäs IF OK, 52:30, 2) Marie Malmberg, Kvarnsveden, 52:21, 3) Ulf Kjellin, OK Hedströmmen, 53:38, 4) Ulf Lövgren, Stora Tuna OK, 54:33, 5) Anders Thomeé 54:33, 6) Conny Eriksson 57:32.

Mellanbanan. 12,8 km. 18 startande: 1) Thomas Hermansson 61:03, 2) Henrik Jonsson 63:01, 3) Björn Albinsson 72:08, 4) Klaus Csucs 73:44, 5) Erik Eriksson 74:00, 6) Elsa Hermansson 76:11.

Långa banan.15,0 km.11 startande: 1) Simon Hodler 63:11, 2) Linus Rapp 63:52, 3) Simon Karlsson-Holmer 68:02, 4) Roman Ryapolov 69:54, 5) Gustav Johnsson 70:56, 6) Rikard Tynell, Grycksbo IF OK, 75:15.