Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker i semestertider: "Det finns en oro"

Semestertider kan innebära att arbetstagare exponeras extra för coronaviruset.

– Det finns en oro bland arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. I en pandemi som covid-19 är kunskapsläget i ständig förändring och då är det viktigt att jobba systematiskt med att identifiera smittrisker och förbättra arbetsmiljön, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö

Inspektionerna kommer i första hand att ske via telefon eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning i Sverige av covid-19. Under dessa inspektioner kommer handlingar ibland att begäras in som dokumenterar det förebyggande arbete som görs på för att minska smittrisker. Det innebär att arbetsgivare exempelvis ska:

Riskbedöma arbetsmiljön på arbetsplatsen, minimera eventuella smittrisker, vidta tekniska och organisatoriska åtgärder, och använda personlig skyddsutrustning.

Väktare och ordningspersonal ingriper ofta i obekväma situationer och det kan handla om att avlägsna folk från en aktuell plats eller att upprätta en kö in till en butik som uppnått max antal besökare.

– Nu när coronaviruset sprids i samhället är det ytterligare en risk som påverkar arbetstagare. Det kräver en ökad individuell riskbedömning och tydliga åtgärder från arbetsgivaren, säger Elin Löfström Engdahl, som projektleder inspektionsinsatsen.

Det gäller även städpersonal som kan utsättas för smittrisker genom att exempelvis rengöra offentliga toaletter.

– Kontrollerna av skyddsutrustning som görs parallellt med den här insatsen ska förhoppningsvis bidra till att ytterligare öka medvetenheten om de smittrisker som finns och hur de kan motverkas, säger Elin Löfström Engdahl.

I och med att reserestriktionerna i Sverige har hävts ökar det möjligheten för många semesterfirare att besöka populära sommarstäder. Det kan i sin tur innebära en ansträngd situation för orter som många väljer att besöka.

– Det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom av covid-19. Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.