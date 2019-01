Grönklittsgruppen anmäler dödsolyckan till Arbetsmiljlöverket

Den fjärde augusti 2017 inträffade en dödsolycka i ett publikt djurhägn för brunbjörn på Orsa Rovdjurspark. I samband med förberedelser inför utfodring under en familjeaktivitet attackerades en djurvårdare av en brunbjörn som under tiden grävt sig in i hägnet från ett intilliggande förhägn. Djurvårdaren avled till följd av detta. Personalen som försökte rädda kollegan och avlivade björnarna samt de som jobbade under dagen har fått stora men av det inträffade, skriver Grönklittsgruppen i sin anmälan.

Styrelseordförande för Grönklittsgruppen Jan Friedman vill inte kommentera anmälan och påpekar även att en rättslig process vad gäller dödsolyckan fortfarande pågår.

Den nytillträdde vd:n för Orsa Grönklittsgruppen, John Strand vill bara kort kommentera anmälan.

– Personalen mår dåligt och vi har satt in stödåtgärder kontinuerligt. Det är en pågående process, säger han.